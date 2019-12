EU krijgt nul op rekest van WTO tegen Amerikaanse strafheffingen

In de zaak rond Airbus heeft de Wereldhandelsorganisatie (WTO) maandag een procedure afgewezen die de Europese Unie had opgestart tegen de 7,5 miljard dollar aan bijkomende Amerikaanse invoerheffingen. Volgens de WTO is de EU er niet in geslaagd om zijn steun aan de Europese vliegtuigbouwer in lijn met de internationale vrijhandelsregels te krijgen.

Schaalmodel van een Airbus A350 op een luchtvaartbeurs in Peking.