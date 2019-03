Er zijn altijd wel aandelen die ingaan tegen de trend

De Beleggerscompetitie loopt tot vrijdag 26 april 2019. Gedurende die periode wordt op het scherp van de snede gestreden voor de zes resterende weekklassementen, waaraan telkens een prijs van 1000 euro in aandelen is verbonden. Daarnaast wordt gestreden voor de winst in het algemene klassement en het studentenklassement. Er is nog niets beslist. Deelnemers kunnen een wedstrijd in de wedstrijd spelen door een league op te richten, waaraan familieleden, vrienden of collega's deelnemen. Correcte antwoorden op de dagelijkse quizvraag worden beloond met 100 euro virtueel geld per dag. Wie zijn beleggingscapaciteiten zonder het risico op een financiële kater wil uittesten, kan zich inschrijven op de website beleggerscompetitie.knack.be.

Leren van de leiders

Het derde weekklassement werd op de valreep gewonnen door de portefeuille jacky6664. Die speler boekte in een week tijd een winst van 4,41 procent. Jacky6664 lukte ei zo na een dubbelslag: hij nestelde zich ook als tweede in het algemene klassement. Hij is geen typische belegger, want hij heeft slechts één aandeel in portefeuille, EVS Broadcast, waarop hij een verlies van meer dan 5 procent boekt. Het enige andere aandeel dat hij kocht, was dat van de bierreus AB Inbev, dat hij verkocht met een winst van 3,52 procent. Het is opvallend dat hij niet à la baisse ging met trackers, maar zijn succes dankt hij aan een aantal gelukte turbotransacties. Niet alleen scoorde hij de afgelopen weken met een turbo long op de DAX-index, maar ook met een turbo long op de VIX-index, een maatstaf voor de volatiliteit van de Amerikaanse S&P500 index.

Jacky6664 boekte ook winst met een turbo short op de olieprijs. De gelukte aankoop van een turbo long op olie vrijdagnamiddag, die daarna sterk steeg, zorgde ervoor dat hij de eerste plek in de wacht kon slepen. De leider in het algemene klassement, gag, profiteerde van de daling van de aandelenmarkten via trackers short, maar nam daarop vrijdag winst. Nadien nam ze hausseposities in via aandelen zoals bpost, Atos, STMicroelectronics, TechnipMC en ArcelorMittal.

Tegen de trend

De voorbije week hebben de spelers aan den lijve ondervonden dat beurzen niet alleen kunnen stijgen, maar ook dalen. De signalen van de Europese Centrale Bank wijzen op een verzwakkende economie. Grootmacht China tekende het laagste groeicijfer sinds jaren op. Ook in de Verenigde Staten lijkt een economische vertraging voor de deur te staan, en de brexit is nog altijd niet afgewikkeld. Al die factoren zetten de beleggers aan tot voorzichtigheid aan.

De meeste ogen zijn gericht op de brexit, want op 12 maart komt het mogelijk tot de beslissende stemming in het Britse Lagerhuis. Een no-dealbrexit kan de beurzen sterk negatief beïnvloeden. 29 maart 2019 is de deadline voor de brexit, maar het blijft mogelijk dat uitstel wordt verleend aan de Britten. De leider van Labour, Jeremy Corbyn, kondigde zelfs aan dat hij het idee van een tweede referendum steunt, maar al bij al blijft de toestand zeer onduidelijk.

Het resultatenseizoen is nog niet afgelopen. Op de beurs van Brussel werden de fraaie resultaten van Resilux beloond met een fraaie stijging. Het aandeel van de Nederlandse voetbalclub Ajax profiteerde van de stunt bij Real Madrid, dat met 1-4 de boot inging. Er zijn altijd wel aandelen te vinden die ingaan tegen de trend.