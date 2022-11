Bankenfederatie Febelfin lanceert een campagne om jongeren en hun ouders bewust te maken van de gevaren van online fraude en het fenomeen "geldezels". Uit onderzoek blijkt dat 10 procent van de jongeren al eens werd benaderd om geldezel te worden.

Criminelen gebruiken bankrekeningen van zogenaamde geldezels om geld dat ze aftroggelen, bijvoorbeeld via phishing, af te halen. Ze ronselen daarvoor volgens Febelfin jongeren aan de schoolpoort, in het uitgaansleven of online. Door een bankkaart en codes uit te lenen, werken de geldezels mee aan witwaspraktijken en zijn ze dus strafbaar.

"De bedoeling van de campagne is om naast jongeren ook ouders te helpen om hun kinderen ervan bewust te maken dat snel veel geld verdienen, niet bestaat", legt Febelfin uit. Op het Beursplein in Brussel hangt een affiche met een louche advertentie. "Hiermee hopen we op te vallen en rekenen we op de gezonde verontwaardiging van iedere passant."

