Wist u dat?

Dat is alles wat de website doet. En mensen doen dat. Telkens u een update wil van het aantal mensen dat ondertussen al heeft betaald, moet u opnieuw 99 cent betalen. De website werd gelanceerd door Thinko, een computerentertainmentstudio in Brooklyn.

"We vinden het leuk om computers grappige dingen te laten doen", zegt Pasquale D'Silva, een partner van Thinko. "Mensen betalen omdat ze dan kunnen praten over iets grappigs. Het is goede energie."

Met het geld wil Thinko investeren in het volgende leuke internetproduct. "We hebben een eindeloze rij van grappige dingen. We willen het internet ermee vullen, zodat iedereen wat meer kan lachen."