Sentimentsanalyse meet populariteit van politici: Bart De Wever in poleposition

De verkiezing van de Amerikaanse president Donald Trump en de overwinning van het Leave-kamp tijdens het referendum over het Britse lidmaatschap van de Europese Unie, waren niet voorspeld in de klassieke opiniepeilingen. Het kleine Zuid-Afrikaanse bedrijf BrandsEye had het wel juist dat Donald Trump zou winnen en dat het Leave-kamp zou zegevieren. Het bedrijf analyseerde op sociale media zoals Twitter of mensen eerder een positief of een negatief sentiment lieten blijken in wat ze schreven over de brexit of Trump.

...