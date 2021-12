Met 13.000 meldingen per dag of 4,5 miljoen per jaar hebben phishingcriminelen nog nooit zo vaak geprobeerd om Belgen geld te ontfutselen met misleidende mails, sms'jes of andere onlinefraude. Dat schrijft Het Laatste Nieuws woensdag. 'Oplichters leunen steeds dichter aanbij de actualiteit', zegt het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) aan de krant.

De krant waarschuwt voor enkele vaak voorkomende trucs. 'Zo doet een overtuigende versie van een boosteruitnodiging de ronde, die van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid lijkt te komen', aldus het CCB. Met het verschil dat bij de valse uitnodiging als aanspreking 'Beste heer/mevrouw' gebruikt wordt en niet je volledige naam, zoals bij de echte versie. Recent ontving het CCB ook tot wel 11.000 meldingen van valse Itsme-berichten, waarbij al 355 url's naar valse webpagina's konden worden geblokkeerd. Ook de digitale brievenbus voor overheidsdocumenten, My eBox, wordt misbruikt door crimininelen. 'Er circuleren meer en meer phishingmails die een notificatie vanuit My eBox nabootsen', klinkt het bij de overheidsdienst erachter. 'Die mails zijn bijzonder overtuigend en daarom des te gevaarlijker.' Hoe het verschil met de échte My eBox te onderscheiden valt? 'Echte berichten vanuit My eBox zullen u persoonlijk aanspreken met 'Geachte Heer/Mevrouw, gevolgd door uw voornaam en familienaam', en niet enkel met 'Geachte Heer/Mevrouw' of 'Geachte burger'.'

De CCB krijgt de jongste weken ook veel meldingen van valse berichten die van de federale politie en Europol lijken te komen. 'Daarin word je zogezegd opgeroepen in verband met zedenfeiten (zoals exhibitionisme, pedofilie of internetporno, HLN). Die brief komt zeer dreigend én ambtelijk gewichtig over.'' Met officiële briefhoofden en stempels, verwijzingen naar strafwetartikels en zelfs Catherine De Bolle, de huidige directeur van Europol en voormalig commissaris-generaal van de federale politie. 'De bedoeling is echt om je bang te maken en snel te doen reageren via een vermeld e-mailadres. Waarna je een link teruggestuurd krijgt met een voorstel tot minnelijke schikking.'

