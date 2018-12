'Het wordt tijd om artificiële intelligentie aan banden te leggen'

Zodra je de woorden artificiële intelligentie (AI) laat vallen, bestaat de kans dat mensen denken aan moordrobots die dood en verderf zaaien. Of ze maken zich zorgen over een wijdverspreide werkloosheid. Nu 2019 voor de deur staat, is de werkelijkheid wat minder spectaculair: je kunt een sms dicteren, in plaats van hem te typen. Of je kunt muziek aanzetten via een smart speaker in de keuken. Dat is het zowat.

