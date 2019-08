Geoblocking werd een halfjaar gelden verboden in de Europese Unie. Welke uitdagingen brengt de verordening mee voor Belgische onlinehandelaars?

Klanten mogen niet meer worden verhinderd producten of diensten te kopen op een website in een andere lidstaat van de Europese Unie. Met het verbod op geoblocking verbiedt Europa discriminatie op grond van locatie. Op die manier krijgen consumenten een ruimere keuze aangeboden en kunnen ze beter vergelijken. Ook de internationale concurrentie wordt aangewakkerd. De verordening geldt niet voor auteursrechtelijk beschermde werken zoals onlinemuziek, elektronische boeken en software.

Maar onlineshops zijn niet verplicht goederen te leveren aan klanten die in een lidstaat waar zij geen leveringen aanbieden. Stel dat een Franse klant een computerscherm zoekt en de beste optie vindt op een Belgische website. Dat bedrijf levert via afhaalpunten in eigen land en via de handelaar. Als de Franse klant dat scherm bestelt, moet hij het in België afhalen.

Garantierichtlijn

Dat maakt het einde van geoblocking problematisch voor onze onlinehandelaars, zegt Thomas Pirard, policy officer European Affairs bij de studiedienst van de zelfstandigenorganisatie Unizo. "De maatregel zet kmo's niet aan tot e-commerce. Het maakt alles veel complexer. Wanneer de Franse klant een defect krijgt aan het computerscherm die hij via een Belgische webshop heeft gekocht, zegt de garantiewetgeving dat het scherm moet worden hersteld of vervangen. Maar de transportkosten zijn integraal voor rekening van de handelaar."

Unizo ziet vooral een voordeel voor grote onlineverkopers, die door hun hoge omzet en hun omvang scherpere prijzen kunnen hanteren dan kleine webwinkels. Thomas Pirard: "Het einde van geoblocking is geenszins voor iedereen positief. Het maakt verkopen niet makkelijker. Voor een kleine handelaar wordt de markt niet per se groter."

Screening

Belgische webshops doen er goed aan hun website inhoudelijk van a tot z te screenen. Zo zijn ze zeker dat ze voldoen aan de eisen die het Europese verbod op geoblocking stelt, besluit Thomas Pirard. "Een veroordeling of een boete omdat haar website niet in orde is, is het laatste wat een kmo wil." Zo kreeg het modebedrijf Guess daarvoor een boete van 39,8 miljoen euro aangerekend. Dat klanten bij het invoeren van hun facturatieadres bijvoorbeeld hun thuisland niet terugvinden, kan al aanleiding geven tot een klacht voor discriminatie, geeft Thomas Pirard als voorbeeld. "Eén land vergeten kan al nadelige gevolgen hebben. Uitgebreid controleren is dus de boodschap."