De boekhouding wordt papierloos en moet van overal bereikbaar zijn via het internet. Sage past daarom zijn verdienmodel aan en verkoopt zijn software voor boekhouding vanaf oktober enkel nog via een abonnementsformule.

Boekhouders bereiden zich voor op het einde van papier. Slechts uitzonderlijk komen ondernemers nog elk kwartaal een schoendoos of wasmand vol facturen en bonnetjes legen bij hun boekhouder. De uitwisseling van gegevens verloopt almaar meer digitaal. Boekhoudkantoren zoeken nog naar hun nieuwe rol, nu het monnikenwerk de boekhouding in te vullen grotendeels verdwijnt door elektronische facturen of software die automatisch de juiste gegevens uit ingescande bonnetjes en administratie haalt. De Britse softwarepionier moet mee met de stroom. "Boekhoudkantoren leggen zich steeds meer toe op proactief advies en een voortdurende analyse van de financiële data", zegt Alex Dossche, de algemeen directeur van Sage België en Luxemburg.

