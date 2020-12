Bewijzen dat een koolstofvrij elektriciteitsnet economisch leefbaar is.

Dankzij nieuwe technologie wordt ononderbroken koolstofvrije stroomtoevoer steeds realistischer, zegt Sundar Pichai, CEO van Google en Alphabet.

Decennialang hebben we geleidelijk stappen voorwaarts gezet in de strijd tegen de klimaatverandering. 2021 wordt een cruciaal jaar. Ten eerste omdat de impact van de klimaatverandering al op veel vlakken zichtbaar wordt, van de dodelijke bosbranden in Australië en Californië tot de zware overstromingen over de hele wereld. Tegelijk is de steun voor de klimaatactie nooit groter geweest. De mentaliteit van de generatie Z is gericht op oplossingen, de politieke steun overstijgt steeds duidelijker de scheiding tussen de partijen, en Europa koestert de grootschalige ambitie het eerste koolstofneutrale continent te worden. De samenleving schaart zich meer en meer achter de overtuiging dat we de dreigende klimaatverandering moeten aanpakken.

Daarnaast duiken veelbelovende technologieën en maatregelen op die koolstofvrije energie haalbaar maken. Niet lang geleden konden we ons moeilijk continue elektriciteitsvoorziening zonder CO2-uitstoot voorstellen. Want de wind waait niet altijd en 's nachts schijnt de zon niet. Dankzij nieuwe technologie wordt ononderbroken koolstofvrije stroomtoevoer steeds realistischer. Zo lukt het beter en beter om energie op te slaan en zijn de kosten van wind- en zonne-energie de voorbije tien jaar met respectievelijk 70 en 89 procent gedaald.

Artificiële intelligentie is nog zo'n technologie. Google werkt aan manieren om er het elektriciteitsverbruik in zijn datacenters mee te optimaliseren. In samenwerking met onze zusteronderneming DeepMind hebben we oplossingen ontwikkeld waardoor we 30 procent minder energie verbruiken om onze datacenters af te koelen. Commerciële gebouwen zoals luchthavens en winkelcentra zouden die aanpak ook kunnen gebruiken. Artificiële intelligentie kan bovendien helpen om windenergie meer voorspelbaar te maken. Sensoren op satellieten kunnen dan weer heel nauwkeurig grote uitstootbronnen van koolstofdioxide lokaliseren. Technologie helpt steden ook om hun koolstofuitstoot terug te dringen. Via platformen zoals ons Environmental Insights Explorer kunnen steden en gemeenten de ecologische voetafdruk van hun gebouwen en vervoersmiddelen inschatten en hun potentieel aan zonne-energie realiseren.

Bewijzen dat een koolstofvrij elektriciteitsnet economisch leefbaar is.

Technologie helpt ook ons aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering. Zo kunnen we satellietgegevens gebruiken om bosbranden in kaart te brengen en beter te voorspellen hoe ze zich zullen uitbreiden. In India maken modellen voor overstromingen gebruik van artificiële intelligentie om te voorspellen wanneer rivieren buiten hun oevers treden. Dat helpt levens te redden.

Gestimuleerd door die veelbelovende trends engageren bedrijven zich voor kortetermijndoelen in duurzaamheid. Bij Google hebben we onze koolstofschuld weggewerkt met hoogwaardige compensaties, en het is ons doel tegen 2030 te werken met koolstofvrije energie in al onze datacenters en op al onze campussen over de hele wereld. We willen bewijzen dat een koolstofvrij elektriciteitsnet mogelijk en economisch leefbaar is.

Daarnaast heeft de wereld activerende beleidsmaatregelen nodig om ervoor te zorgen dat we met z'n allen dezelfde doelen nastreven. Tijdens de pandemie hebben we gezien dat we zo'n samenwerking mogelijk is. De private sector sloeg de handen in elkaar met de overheden om de beschermingsmiddelen, medische apparatuur en apps voor contactopsporing te leveren die nodig zijn om het virus te bestrijden. Hechtere publiek-private samenwerkingsverbanden zullen even cruciaal zijn in de strijd tegen de klimaatverandering.

Door de eeuwen heeft elke generatie voor grote uitdagingen gestaan. Voor ons wordt de klimaatverandering de meest intense uitdaging. In 2021 zal de wereld meer dan ooit grote stappen zetten om die het hoofd te bieden.

