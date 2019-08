Kantoorverhuurder WeWork blinkt uit in hebzucht, hoogmoed en uitzichtloosheid op winst, zegt Trends-redacteur Stijn Fockedey.

De eerste dotcombubbel van eind de jaren negentig leverde ons Amazon en Google op, maar ook de spectaculaire mislukking Pets.com. De prospectus van WeCompany, het bedrijf boven de kantoorverhuurder WeWork, evenaart Pets.com in hebzucht, hoogmoed en uitzichtloosheid op winst.

WeWork verhuurt overal ter wereld kantoren of werkplekken aan bedrijven. Andere co-workingspelers zetten ook in op een aangename en hippe werkomgeving, maar WeWork is het meest agressief. Het geeft miljarden uit om overal ter wereld kantoorruimte aan te bieden op toplocaties. WeWork ziet zichzelf als een techbedrijf, terwijl het gewoon kantoren onderverhuurt. Het wil zijn waanzinnige waardering van 47 miljard dollar nu verzilveren met een beursgang. Die 47 miljard is enkel te rechtvaardigen als je ervan uitgaat dat WeWork de belangrijkste huisbaas wordt van bedrijven en freelancers overal ter wereld. Dat zal niet gebeuren en bovendien kan het de concurrentie niet definitief uitschakelen.

Beleggers mogen de schaamteloosheid van de CEO van WeWork niet belonen.

De prospectus toont op geen enkele manier aan hoe WeWork een duurzaam bedrijf kan worden, en dat is nog niet het grootste probleem. De CEO en oprichter Adam Neumann verhuurt via een ingewikkelde constructie zelf gebouwen aan WeWork, en ook voor het gebruik van het logo en de merknaam moet het bedrijf de oprichter betalen. Bovendien bediende hij zichzelf al royaal door al voor meer dan 700 miljoen dollar te cashen. Neumann kan dat allemaal doen omdat hij het bedrijf controleert via aandelen met meervoudig stemrecht. Je kunt moeilijk zeggen dat Neumann en co de toekomstige beleggers bedriegen. De prospectus laat heel duidelijk zien hoe onrendabel het bedrijf is en hoezeer de CEO eerst aan zichzelf denkt. Beleggers mogen zo'n schaamteloosheid niet belonen.