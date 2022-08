De Duitse regering is van plan om binnenkort prioriteit te geven aan kolentreinen op het Duitse spoorwegennet, in plaats van aan passagierstreinen. Met het plan wil de regering de energiecrisis waar het land mee te maken heeft tegengaan, meldt de Duitse krant Welt am Sonntag. De krant baseert zich op een wetsvoorstel.

Doorgaans ligt de prioriteit op het Duitse spoorwegennet bij het vervoeren van passagiers en de dienstregelingen zijn hier op aangepast. In het wetsvoorstel staat dan ook dat bij de invoering van het plan chaos op het spoor dreigt te ontstaan. Duitsland is in een energiecrisis geraakt doordat Rusland de gasleveringen aan het land steeds verder verlaagt sinds de invasie van Oekraïne in februari. Als reactie op de westerse sancties heeft het Russische staatsgasbedrijf Gazprom de gaslevering via de belangrijke pijpleiding Nord Stream 1 teruggeschroefd naar 20 procent van de capaciteit.

De Duitse overheid houdt er ook rekening mee dat Moskou de gaskraan volledig dichtdraait. De energiecrisis leidde in Duitsland al tot hoge inflatie en het land bevindt zich op de rand van een recessie. Volgens Welt am Sonntag is de verwachting dan ook dat het wetsvoorstel op korte termijn wordt aangenomen, zodat brandstof met voorrang over het spoor kan worden vervoerd.

