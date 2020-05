Duitse economie krimpt meer dan twee procent

De Duitse economie - de grootste van Europa - is in de eerste drie maanden van het jaar met 2,2 procent gekrompen in vergelijking met de drie vorige maanden. Dat blijkt uit cijfers van het Duitse bureau voor statistiek.

Het gaat om de zwaarste economische terugval sinds de financiële crisis in 2009. Lockdownmaatregelen als gevolg van het coronavirus, gesloten grenzen en bedrijven die noodgedwongen de deuren sloten, zorgden er in maart voor dat het economische leven zo goed als stil viel. In de laatste drie maanden van 2019 blijkt de Duitse economie volgens nieuwe cijfers ook al te zijn gekrompen, met 0,1 procent. Bij twee opeenvolgende kwartalen van negatieve economische groei spreken economen van een (technische) recessie.