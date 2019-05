Online winkelen verdringt het etalage kijken, en dan hebben we het echt niet alleen over Amazon en Zalando. Het moderne winkelen spreidt zich intussen uit naar de boetiek-next-door. Deze drie Belgische onlineshops gingen ervoor.

Voeding, cosmetica, interieur, mode, multimedia, toerisme, ... Alles wat je maar wil, vind je vandaag binnen klikbereik. De onlineboetieks zijn 24 uur per dag open en bieden nieuwe perspectieven aan zowel kopers als handelaars. De klanten doen hun aankopen lekker warm thuis, ver van schreeuwerig drukke winkelcentra en parkeerproblemen. Ze kunnen rekenen op snelheid, flexibiliteit en een eindeloos keuzeaanbod. En de ondernemers? Voor hen is de rekening snel gemaakt: een onlineboetiek opzetten gaat makkelijk en vaak komen er niet eens kosten bij kijken.

Dropshipping (of doorverkoop) is een voordelige formule voor onlinehandelaars die hiermee een uitgebreide waaier aan producten kunnen aanbieden zonder financiële risico's te lopen. Met dit driepartijensysteem koopt de klant een product in de onlineshop van de verdeler. Die geeft de bestelling door aan de leverancier, die de voorraad beheert en het bestelde product bij de klant levert waarna hij de verdeler een commissie uitbetaalt. Maar het internet biedt de verkopers nog een ander voordeel: via de gegevens van de bezoekers van hun website krijgen e-handelaars immers een inkijk in de behoeften en voorkeuren van hun (potentiële) klanten. Daar staat tegenover dat je op geen enkele manier informatie kan verzamelen over iemand die in je etalage staat te turen.

Op basis van de gegevens van de onlinehandelaars heeft de derde editie van de E-commerce Barometer het Belgische onlinelandschap in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat de Belgische webshops in 2018 een transactievolume van 7 miljard euro hebben opgetekend. Dat is 20% meer dan in 2017. Het aantal onlinewinkels is eveneens met 18% gestegen en er zijn er inmiddels meer dan 24.000. Hoe kan je jezelf dan als handelaar van de rest onderscheiden? Drie Belgische onlineboetieks laten in hun kaarten kijken.

Taobé: de garantie van cleane kwaliteitscosmetica

Scheermes Mühle © Mühle / Taobé

Taobé werd in 2017 opgericht en benadert de cosmeticawereld op een verfrissend nieuwe manier. Deze elegante webshop biedt gerichte en exclusieve kwaliteitscosmetica en -accessoires voor haar en voor hem. De meeste producten hier zijn inderdaad biologisch, natuurlijk en/of veganistisch, maar als kwaliteitswaarborg volstaan die mooie certificaten niet. "Het voornaamste dat je moet weten, is of een schoonheidsproduct aan de Europese normen voldoet. Als dat door de experts is bevestigd, is het eigenlijk zinloos om de (onbegrijpelijke) lijst met ingrediënten te doorploegen", vertelt Anaïs Thys, medeoprichtster van Taobé, aan de zijde van haar echtgenoot Carl De Blick. Het hele gamma dat door het koppel is geselecteerd, moet dus veilig en gezond zijn. Aan die vereiste wordt het schoonheidsprofiel toegevoegd dat de klant kan invullen. "Aan de hand van die vragenlijst kunnen we onze klanten producten aanbieden die aangepast zijn aan hun huidtype en levenswijze, waardoor onze foutenmarge verkleint", gaat de prille dertiger verder. En wat ook bijzonder is: waar de meeste fysieke of virtuele zaken je gratis staaltjes schenken - een commercieel trucje om klanten steeds meer te laten consumeren -, kan je bij Taobé samples bestellen zodat je de producten eerst kan uitproberen voordat je ze koopt. Tot slot staat de e-shop met het oog op transparantie bol van gebruiksadvies en informatie over de herkomst van zijn nichemerken en hun producten. Want een verwittigde klant is er twee waard.

Het is tijd dat we dit misverstand de wereld uit helpen. Nee, homemade schoonheidsproducten zijn niet automatisch goed voor de gezondheid. Producten die aan de Europese normen voldoen, zijn dat wel! - Anaïs Thys

Byoo Store, of hoe je verantwoorde mode toegankelijker kan maken zonder in clichés te vervallen

Vest Freya © Atode / Byoo Store

Byoo Store is de tegenhanger van fast fashion en onderscheidt zich door zijn fijne aanbod van onafhankelijke en verantwoorde merken. Myriam Assebane en haar broer Younès zijn in december 2018 gestart met hun e-store. Ze lieten zich hierbij inspireren door het gedachtegoed van ecostrijdster Livia Firth en haar 30 Wears-actie: vraag je vóór je een kledingstuk koopt altijd eerst af of je het minstens 30 keer zal dragen. De schoenen, kleren, lederwaren en juwelen van Byoo Store (met een speciale vermelding voor Hoctavius, een Belgisch merk van volledig met de hand gemaakte juwelen) worden niet alleen geselecteerd op basis van hun stijl, maar ook omwille van hun ethische waarden en milieuvriendelijkheid. "We werken met meerdere selectiecriteria: lokale herkomst (lees: made in Europe), ambachtelijk vervaardigd, veganistische producten en natuurlijke of gerecycleerde stoffen. Elk stuk dat via de webshop wordt verkocht, beantwoordt aan minstens twee van die criteria. Byoo staat voor build your own oasis of ook be you en wil zijn klanten er dus toe aanzetten te streven naar een leven en een garderobe waar ze zich echt in kunnen terugvinden. Het is de bedoeling dat de klanten bij ons producten vinden die hun waarden weerspiegelen zonder af te doen aan de stijl die deel uitmaakt van het Byoo Store-DNA", vertelt Myriam Assebane (26) met een gevatheid en coherentie die indruk maken. De twee oprichters zijn momenteel bezig met de ontwikkeling van een "ecoscore". En die zou wel eens een belangrijk criterium kunnen worden waarmee Byoo Store zich van zijn concurrenten kan onderscheiden. Met dit instrument zullen klanten de positieve impact van hun verantwoorde aankopen kunnen opmeten op basis van de hoeveelheid water, afgelegde kilometers en chemische producten die tijdens het productieproces van hun aankoop worden gebruikt. Byoo Stores ambitie? Ervoor zorgen dat ethische mode niet langer een uitzondering is, maar de norm wordt.

Laat je niet door mode inpalmen, maar beslis wat je bent en wat je wil uitdrukken door wat je draagt en hoe je leeft - Gianni Versace

Kami Basics: less plastic, more fish

Herbruikbare capsule voor Nespresso © WayCap / Kami Basics

"Onlinehandel is een ecologische ramp, maar wij zijn van plan daar verandering in te brengen", steekt Jean Piessevaux (26) van wal. Hij staat aan de basis van Kami Basics, een onlineboetiek die in de herfst van 2018 werd opgericht en ernaar streeft zero waste te zijn. "Om te beginnen is de verpakking vaak veel te omvangrijk. Pakjes die voor bestellingen via internet worden verstuurd, bevatten voor zo'n 45% lege ruimte. Daarnaast is er het probleem van de last mile en de halflege bestelwagens die onze stadscentra lamleggen." Met die gedachte in het achterhoofd kiest Kami Basics voor een neutrale ecologische voetafdruk. "Lokaal, biologisch afbreekbaar en herbruikbaar zijn onze sleutelwoorden. Als we een nieuw Belgisch product ontdekken, aarzelen we trouwens niet om dat in ons assortiment op te nemen in de plaats van een bestaande Europese referentie", benadrukt de ondernemer. Maar de bedrijfsfilosofie gaat veel verder dan veldflessen, vaste shampoos en bee' s wraps (het alternatief voor aluminium- en plasticfolie om je etenswaren in te bewaren). Kami Basics haalt de dozen van de omliggende handelszaken op om er zijn verzendingen in te verpakken. Tot slot biedt de onlineshop ook meerdere milieuvriendelijke leveroplossingen om de impact van zijn logistieke keten zo beperkt mogelijk te houden. In Brussel gebeuren leveringen met de fiets en zijn ze gratis. Buiten de hoofdstad neemt de Belgische startup Hytchers de leveringen voor zijn rekening. Via deze innovatieve app voor duurzame crowdshipping voor de onlinehandel reizen pakjes met particulieren mee die ze van het ene Hytchers-punt naar het andere voeren. Als de klant een expres-levering wenst, behoort de post tot de opties, maar het transport wordt dan bewust duurder. En waarom Kami? "Kamikatsu is de naam van een Japans dorp met 1.500 inwoners dat tegen 2020 de eerste afvalneutrale woongemeenschap wil worden. Om een voorbeeld aan te nemen...", besluit Jean Piessevaux.

Onlinehandel is een ecologische ramp, maar wij zijn van plan daar verandering in te brengen - Jean Piessevaux

Hoe ziet de toekomst van de onlinehandel eruit?

Welke trends zullen de verkoop de komende tien jaar vormgeven? De antwoorden van onze gesprekspartners lopen enigszins uiteen. Volgens de twee jonge vrouwen hechten klanten nog steeds veel waarde aan persoonlijk contact en ontmoetingen, de fysieke nabijheid en het advies, de omgeving en de sfeer. "De onlinehandel zal de menselijke warmte nooit kunnen vervangen. Hetzelfde geldt voor de unieke ervaring die winkels waar je ook echt binnen kan stappen hun klanten bieden", denkt Myriam Assebane. De medeoprichtster van Byoo Store is er heilig van overtuigd dat webshop en verkooppunt elkaar aanvullen en ziet heil in regelmatig georganiseerde pop-upstores. Bij Taobé horen we gelijkluidende meningen. Daar zijn ze momenteel bezig evenementen op te zetten om zich dichter naar het publiek en hun klanten toe te bewegen. Ze willen een platform creëren waar hun klanten zich goed bij voelen, terwijl ze tegelijk zelf de waarde van hun gamma hooghouden. Kami Basics, de pionier van het hergebruik van de kartonnen dozen van de buren, wil dit concept verder uitwerken en andere websites voor e-handel zijn voorbeeld laten volgen. Ook Jean Piessevaux droomt ervan franchises te openen. "De toekomstige generaties zullen hun aankopen steeds vaker online doen. Wij zijn in Brussel gebaseerd en 15% van onze producten wordt hier ook (op ambachtelijke wijze) geproduceerd. Ik zou graag franchises in andere grote steden oprichten van waaruit we dan hyperlokale producten kunnen verkopen." We kunnen natuurlijk de toekomst niet voorspellen, maar een ding is zeker: dit artikel heb je alvast online gelezen.