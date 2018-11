Live Doorbraak in Brexit: 'Belangrijke stap vooruit, maar we zijn er nog niet'

23:12

Onderhandelaar Barnier: 'Belangrijke stap gezet'

'We hebben een goede oplossing gevonden', kondigde Barnier woensdagavond aan. 'Het was belangrijk voor ons en voor Groot-Brittannië om dit degelijk te regelen.'

Het ontwerpakkoord over de brexit, een klepper van 585 pagina's, 'is doorspekt met het recht van de Europese Unie', zei hij. 'Het laat bedrijven en burgers toe om zich voor te bereiden op de brexit.'

De EU-hoofdonderhandelaar bevestigde dat het Verenigd Koninkrijk in de douane-unie blijft mochten Brussel en Londen tegen het einde van de overgangsperiode in december 2020 nog geen akkoord over een nieuwe handelsrelatie zouden hebben. Daarnaast krijgt Noord-Ierland een bijzonder statuut: dat deel van Groot-Brittannië zal zich moeten houden aan de regels van de eengemaakte markt die 'essentieel zijn om een harde grens met Ierland te vermijden', zei Barnier. Het gaat dan over landbouwgoederen en alle producten, zei hij. Diensten zitten daar dus niet in. Volgens de Fransman is het voorlopig akkoord 'in het belang van de Ierse en Noord-Ierse economieën'. Hij herhaalde wel dat het niet de bedoeling is om de backstop te gebruiken. 'Ons doel blijft om een nieuw akkoord te hebben voor het einde van de overgangsperiode'.

Het ontwerpakkoord omvat een clausule waarmee de overgangsperiode ook na eind december 2020 kan worden verlengd, een 'gezamenlijke beslissing' van de EU en Groot-Brittannië, zei Barnier. De Europese onderhandelaar begint 'vanaf morgen' met het voorbereidende werk met het oog op een definitieve deal. 'We gaan vanaf morgen met de 27 andere lidstaten en het Europees Parlement aan dat project werken. Het doel is om samen met het Verenigd Koninkrijk te landen met een akkoord op de Europese Raad.'

'We zitten op een belangrijk moment in deze onderhandelingen. Er blijft nog veel, veel werk op de plank. Ik weet dat de weg nog lang is en misschien ook moeilijk om een ordentelijke terugtrekking van Groot-Brittannië te bewerkstelligen en een ambitieus partnerschap op poten te zetten', maar Barnier blijft werken met dezelfde instelling als voorheen. 'Het Verenigd Koninkrijk blijft onze vriend, onze partner en onze bondgenoot.'

Barnier is er ook van overtuigd dat het onderhandelen van een handelsakkoord met de Britten heel wat minder tijd in beslag zal nemen dan normaal het geval is met andere landen. 'Dit waren uitzonderlijke onderhandelingen met een land waar we erg dicht bij staan. Dit is een ecosysteem dat we samen opgebouwd hebben. Dus we hebben geen startpunt dat erg veraf staat', zei hij. 'Ik denk niet dat dit evenveel tijd zal nodig hebben als handelsakkoorden met landen die veel verder weg zijn.'

Donderdagochtend voor 8 uur heeft de EU-onderhandelaar al een overleg met Europees president Donald Tusk. Zowel hij als Europees president Jean-Claude Juncker hebben verklaard dat er 'beslissende vooruitgang' is geboekt, een signaal om een Europese top bijeen te roepen. Als het akkoord groen licht krijgt van de Europese staatshoofden en regeringsleiders, moeten ook het Europees en Brits parlement hun zegen nog geven.

Vooral dat laatste lijkt een serieuze uitdaging te zullen worden. Daar wilde Barnier woensdag niet al te veel kwijt. 'Zoals het nu in de tekst staat, is een gezamenlijk akoord nodig. Het politieke debat dat zich binnen het Verenigd Koninkrijk voltrekt volg ik op de voet, het is spannend en interessant. Maar verder laat ik me daar niet over uit.'