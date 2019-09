Dit zijn de genomineerden voor de Trends Sales & Marketing Awards

De Trends Sales & Marketing Awards (TSMA) is een nieuwe Belgische prijs die marketing- en salesexperts beloont voor innoverende commerciële trajecten, nieuwe marktintroducties of veranderingen in de commerciële strategie van hun bedrijf. De prijzen zijn een initiatief van Trends en Trends-Tendances, met het consulting- en uitzendbedrijf Minds&More als partner. Ze worden uitgereikt op 6 november tijdens een gala-avond in The Event Lounge in Brussel.

© Getty Images

Vanaf 19 september kun je op tsma.be stemmen op je favoriete kandidaat.

