Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft haar handtekening gezet onder de omgevingsvergunning voor de Antwerpse Oosterweelverbinding. Na decennia van studies, meningsverschillen en controverses neemt het grootste Vlaamse infrastructuurproject ooit een belangrijke horde.

Nagenoeg exact 24 jaar na het pleidooi van toenmalig Antwerpse provinciegouverneur Camille Paulus om een duurzame oplossing uit te werken voor de fileproblemen rond Antwerpen is het eindelijk zover. Met het afleveren van de omgevingsvergunning aan Lantis kan volgens minister Demir de 'schup in de grond' voor het grootste infrastructuurproject dat Vlaanderen ooit heeft gekend.

De Oosterweelverbinding maakt de Antwerpse Ring (R1) volledig rond, dankzij de aanleg van een nieuwe tunnel onder de Schelde, een nieuw op- en afrittencomplex in het zuiden van de haven en de bouw van een tunnel onder het Albertkanaal die aansluit op de R1 Noord. Deze nieuwe verbinding moet het verkeer niet alleen vlotter, maar ook veiliger laten verlopen. Vlaams minister-president Jan Jambon spreekt van 'een historische dag voor Vlaanderen als economisch knooppunt van Europa'.

Nagenoeg exact 24 jaar na het pleidooi van toenmalig Antwerpse provinciegouverneur Camille Paulus om een duurzame oplossing uit te werken voor de fileproblemen rond Antwerpen is het eindelijk zover. Met het afleveren van de omgevingsvergunning aan Lantis kan volgens minister Demir de 'schup in de grond' voor het grootste infrastructuurproject dat Vlaanderen ooit heeft gekend. De Oosterweelverbinding maakt de Antwerpse Ring (R1) volledig rond, dankzij de aanleg van een nieuwe tunnel onder de Schelde, een nieuw op- en afrittencomplex in het zuiden van de haven en de bouw van een tunnel onder het Albertkanaal die aansluit op de R1 Noord. Deze nieuwe verbinding moet het verkeer niet alleen vlotter, maar ook veiliger laten verlopen. Vlaams minister-president Jan Jambon spreekt van 'een historische dag voor Vlaanderen als economisch knooppunt van Europa'.