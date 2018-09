De wagen van de toekomst: het komt op uw profiel aan

Aan zes op de tien schoolpoorten in ons land is de luchtkwaliteit ronduit slecht! Dat zijn beangstigende cijfers over de impact van de luchtverontreiniging en klimaatopwarming op onze directe leefomgeving. Cijfers die tot nadenken stemmen én tot handelen aanzetten. Nu al vinden zeven op de tien Belgen een ecologische wagen belangrijk, vier op de tien zeggen dat hun volgende auto een hybride zal zijn. In 2014 was dat nog drie op de tien. Een elektrische auto spreekt twee op de tien landgenoten aan. De cijfers komen uit een enquête uit 2017 door het marktonderzoeksbureau Ipsos.

In een reactie zegt onderzoeksleider autotechnologie Marc Pecqueur van de Thomas More Hogeschool dat "hybride de enige realistische weg naar groene mobiliteit is". Ipsos peilde ook naar de beweegredenen van de Belgen om voor een hybride wagen te kiezen. Op een rijtje: ecologisch aspect (64%), verminderd brandstofverbruik (37%) en aankoopprijs (5%). Vooral vrouwen (74%) zijn gecharmeerd door het milieuvriendelijke karakter van een hybride, mannen hebben meer oog voor het verminderde brandstofverbruik (43%). Welke merken scoren goed bij de milieubewuste landgenoot? De top drie wordt aangevoerd door Tesla (57%), gevolgd door Toyota (54%) en Lexus (28%).

Verwarring en onwetendheid

Mild hybrid, full hybrid, electric, fuel cell... wie raakt daar nog wijs uit? De verwarring is groot: één op de drie verklaart geen ecologisch automerk te kennen. Is dat wel het geval en is er een uitgesproken voorkeur voor een groene auto, is die voorkeur vaak gebaseerd op halve waarheden.

Zo is de belangrijkste reden waarom Belgen geen hybride zouden aankopen meteen ook een misverstand: 38 procent zegt dat de hoge aankoopprijs hen weerhoudt. Terwijl hybrides gemiddeld slechts 10 à 15 procent duurder zijn dan hun niet-hybride variant met een gelijkwaardig uitrustingsniveau. Dat de onderhouds- en brandstofkosten lager liggen, is weinig geweten. Ook denkt de helft van de Belgen dat je een hybride wagen moet opladen, terwijl dat niet het geval is. Zes op de tien kennen het verschil tussen een hybride en plug-in hybride niet. Vlamingen en mannen zijn beter geïnformeerd.

Wie, wat, wanneer

De perceptie en voorkeuren zijn niet gebaseerd op kennis van de facts & figures. Dus heeft het met de beeldvorming in de media te maken, en die verschilt sterk van continent tot continent, van regio tot regio zelfs. Vlaanderen denkt anders over elektromobiliteit dan Wallonië. Dit dossier beoogt de verschillende aspecten van (elektro)mobiliteit en hun toepassingen toe te lichten en in een juist perspectief te plaatsen. Waarbij wij de lezer(es) oproepen tot een eerlijk zelfonderzoek: zelfkennis is het begin van alle wijsheid.

Hoe ziet uw mobiliteitsprofiel uit? Hoeveel kilometers rijdt u per jaar, gebruikt u de auto voor woon-werkverkeer of enkel om boodschappen te doen en de (klein)kinderen naar school te brengen? Reist u met de eigen wagen ook naar de zon of de bergen, beschikt u over een inpandige garage of niet, woont u op een appartement en zijn er laadpalen in de onmiddellijke omgeving? Voor u het weet, kunt u een elektrische auto en plug-in hybride vergeten. Een elektrische wagen is er niet voor iedereen! Zomin als er nu al een volwaardig én betaalbaar alternatief bestaat voor de nieuwste generatie diesels, voor wie voor de job dagelijks enkele honderden kilometers moet afleggen. Welke vorm van mobiliteit en aandrijving bij u past, hangt vooral van uw profiel af.