De tijd gaat snel

Adrian Bejan, een professor van de Duke University, heeft daar een verklaring voor. Onze perceptie van tijd is gerelateerd aan de hoeveelheid mentale stimuli die we binnenkrijgen, aan wat we zien. Als veranderingen optreden in de snelheid waarmee we beelden mentaal verwerken en het aantal beelden dat we zien, wijzigt ook onze perceptie van tijd.

Zo heeft iedereen zijn eigen 'mentale tijd', afhankelijk van onze leeftijd, de activiteit waarmee we bezig zijn, vermoeidheid enzovoort. Naarmate we ouder worden, vertraagt onze mentale beeldvorming en krijgen we het gevoel dat de tijd sneller gaat.