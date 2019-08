De Nieuwe Zijderoute: de stille clash tussen Poetin, Trump en Xi

Jasper Vekeman Redacteur Trends & MoneyTalk

Met de Nieuwe Zijderoute mengt China zich ook in het wespennest van de Kaukasus. Zo dringt de strijd tussen de grootmachten door tot in de kleinste dorpjes, zoals het Georgische Anaklia. Daar vallen lessen te leren voor de rest van de wereld. "De beste garantie op veiligheid is dat iedereen belangen heeft in je land."

ANAKLIA Een onooglijk dorpje in Georgië. Hier moet een diepzeehaven komen.

De Nieuwe Zijderoute

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Trends-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Trends (N/F), Knack, Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×