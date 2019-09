Elk weekend maakt Trends de balans op van de afgelopen week. Deze keer kregen vooral het Waalse regeerakkoord en de bazooka van de Europese Centrale Bank veel commentaar.

Maandag. Luchtkastelen in Wallonië

De nieuwe Waalse regering van minister-president Elio Di Rupo (PS) wil de Waalse werkgelegenheidsgraad met 5 procentpunt optrekken tot bijna 69 procent. Die ambitie is lovenswaardig, maar volstrekt ongeloofwaardig. In het Waalse regeerakkoord staan niet de ambitieuze hervormingen die nodig zijn om meer mensen aan de slag te krijgen. "Het is zoals Anderlecht dat kampioen wil spelen zonder spits", zegt de arbeidseconoom en Anderlecht-supporter Stijn Baert. Zo neemt de nieuwe regering geen maatregelen om werken financieel aantrekkelijker te maken, zoals het verlagen van de belastingdruk op de laagste lonen. Nochtans is de Waalse werkgelegenheidsgraad al decennialang hardnekkig laag, niet zozeer door een nog altijd relatief hoge werkloosheid, maar vooral omdat een groot deel van de beroepsbevolking niet actief is op de arbeidsmarkt. De provincies Luik en Henegouwen tellen 6 procent werklozen, maar 30 procent inactieven. Zonder doortastende maatregelen is een Waalse werkgelegenheidsgraad van 69 procent een luchtkasteel.

