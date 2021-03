Vaultspeed haalt 3,6 miljoen euro op voor zijn software om de integratie van databronnen te beheren en te automatiseren. De kapitaalronde wordt geleid door Fortino Capital Partners, het fonds van de voormalige Telenet-toplui Duco Sickinghe en Renaat Verberckmoes. The CoFoundry, het investeringsfonds van de grote Belgische IT-integrator The Cronos Group, blijft aan boord.

Vaultspeed geeft geen financiële cijfers vrij. Het enige waarover het communiceert, behalve over de kapitaalverhoging van 3,6 miljoen, is het aantal medewerkers. "We hebben 24 medewerkers, maar het is de bedoeling dat het er over een jaar 56 zijn", zegt CEO Piet De Windt, die het bedrijf twee jaar geleden oprichtte samen met Dirk Vermeiren. "Met de kapitaalverhoging willen we het bedrijf uitbouwen, ons product verder ontwikkelen en investeren in sales en marketing. We hebben klanten over de hele wereld, van Zuid-Afrika en de Verenigde Staten tot Europa en Australië. Een kantoor in de VS behoort op termijn tot de mogelijkheden, maar voorlopig houden we het op het hoofdkantoor in België en een kantoor in Litouwen, waar het grootste deel van onze ingenieurs zit. Het voorbije coronajaar heeft in ons voordeel gespeeld. Het werd voor een saas-bedrijf (software-as-a-service, onlinesoftware met een abonnementsformule, nvdr) veel minder belangrijk om fysiek dicht bij de klant te zitten. Iedereen moest via videoconferentie vergaderen en onderhandelen. Daardoor geraakten we vanuit België toch snel bij grote bedrijven binnen."

Ondanks zijn beperkte omvang heeft Vaultspeed al mooie referenties. Het Japanse conglomeraat Olympus zal zijn software gebruiken, om sneller databronnen met elkaar te kunnen integreren bij klanten in de medische en de industriële sector. Naast verschillende banken en verzekeraars in binnen- en buitenland, heeft Vaultspeed ook het departement Volksgezondheid van Santa Clara County als klant. Dat gebruikt de software onder meer om de medische data over de coronacrisis te stroomlijnen. "Santa Clara ligt in het hart van Silicon Valley, het mekka van de software-ontwikkeling. Op die referentie zijn we zeer trots", zegt De Windt.

Informatie uitwisselen en synchroniseren

"Onze software maakt het mogelijk om efficiënter en sneller tot een centraal dataplatform te komen, waardoor alle systemen in bedrijven aan de juiste data kunnen. Die uitwisseling tussen systemen gebeurt almaar sneller, en daardoor neemt de behoefte aan de automatisering van data-integratie toe. Onze software slaat geen databronnen op, maar werkt met de metadata, de beschrijving van de informatie die wordt bijgehouden. Op basis daarvan kunnen we regels genereren, om vlot informatie uit te wisselen en te synchroniseren. We hebben Vaultspeed officieel gelanceerd in 2019, maar we waren er toen al bijna tien jaar mee bezig."

"Bij eerdere projecten bij Cronos zagen we de behoefte aan zulke software", zegt CTO Wim Vermeiren, die net zoals De Windt een ervaren IT-consultant is. "Zowat alle klanten van Cronos moeten op de een of andere manier verschillende systemen en databronnen met elkaar koppelen bij IT-projecten. We waren voortdurend op zoek naar manieren om dat te automatiseren. Uiteindelijk hebben we in 2019 een apart product kunnen maken, met de steun van het The CoFoundry-fonds van Cronos."

Geen concurrentie

Cronos focust vooral op diensten. Daarom ging Vaultspeed op zoek naar een extra investeerder met meer ervaring in het uitbouwen van softwarebedrijven. Daar ligt de focus van Fortino. Op het eerste gezicht lijkt Vaultspeed een concurrent voor Collibra, dat zich ook richt op het beter beheren en ontsluiten van grote hoeveelheden data. Investeerders waarderen die Belgische techbelofte op 2,3 miljard dollar. Daartegen concurreren is moeilijk. Maar dat is volgens De Windt niet nodig: "We zijn complementair. Wij focussen op de data-integratie, het samenbrengen van verschillende databronnen. Collibra richt zich op de businessprocessen die daarna komen."

"Wij breiden onze software uit, om samen te kunnen werken met datagovernancespelers zoals Collibra. Maar we kijken naar de meest uiteenlopende spelers. We kunnen data-integratie nog verder automatiseren. Daarvoor hebben we samen met de Universiteit Hasselt een onderzoeksproject lopen, om artificiële intelligentie te gebruiken die bijvoorbeeld automatisch kan detecteren of ergens in een databron een veld bij is gekomen of gewijzigd, en die zelfs de koppeling met andere systemen kan aanpassen."

Ook voor kleintjes

De Windt voegt eraan toe dat Vaultspeed niet alleen op grote bedrijven mikt. "Elk bedrijf dat verschillende databronnen aan elkaar moet koppelen, is onze doelgroep. We hebben verschillende tarieven, naargelang de behoeften, zodat ook kleinere bedrijven onze software kunnen gebruiken. Maar we voelen wel het meest tractie bij grote bedrijven. Ergens is dat logisch. Zij hebben vaak veel meer software en veel meer databronnen. Op dit moment hebben we een twintigtal klanten, maar we willen zo snel mogelijk naar 250."

