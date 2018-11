Dag van de Ondernemer: Unizo en Vlaio vragen meer waardering voor zelfstandigen en kmo's

Volgens Unizo en Vlaio (het Agentschap Innoveren en Ondernemen) is de samenleving gebouwd op de inzet, het engagement en de creativiteit van zelfstandigen en kmo's. Ze stellen dat ondernemers risico's durven nemen, maar dat ze onvoldoende gewaardeerd worden. Unizo pleit voor een beter sociaal statuut voor zelfstandigen, waaronder een volwaardig pensioen. De ondernemers blijken ook bezorgd over hun inkomen en over de balans tussen werk en privé.

Uit een Unizo-enquête blijkt dat gemiddeld slechts 42 procent van de ondernemers zich voldoende gekoesterd voelt door de verschillende overheden. Daarnaast ervaart slechts 30 procent van de succesvolle ondernemers enig aanzien. Bovendien werd de carrièrestap naar ondernemerschap slechts bij één op de drie ondervraagden op enthousiasme onthaald, terwijl amper 30 procent de media-aandacht voor ondernemerschap voldoende vindt.

Erkenning

'Terwijl dat respect en die erkenning voor ondernemers levensbelangrijk zijn, als hart onder de riem, als motivator om door te gaan', zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo. 'Al putten ondernemers uiteraard in de eerste plaats kracht uit zichzelf. Net dat maakt hen uniek en is het recept voor de toegevoegde waarde die ze elke dag realiseren. In elke hoek van het land kom je ondernemers tegen die als 'ambassadeurs' deze boodschap illustreren.'

Naar aanleiding van de Dag van de Ondernemer brachten enkele politici een bezoek aan ondernemers en hun bedrijven. Op die manier moeten de beleidsmakers beter begrijpen welke concrete impact hun beslissingen hebben op de werkvloer. Zo bezocht Hilde Crevits (CD&V) Fermette in Oostende, ging Geert Bourgeois (N-VA) naar Carbomat in Buizingen en trok Bart Tommelein (Open Vld) naar Dovy Keukens.