'De kans dat bedrijven bij een beursgang meteen een grote sprong maken, zoals Nyxoah, wordt groter. Het is gevaar is dat beleggers hun huiswerk niet meer maken.' Dat zegt Danny Reweghs, directeur strategie Inside Beleggen.

We willen niet voorbarig zijn, maar misschien zullen we over enkele jaren vaststellen dat we weer aan een hernieuwde trend begonnen zijn: de beursganggekte. Eind de jaren negentig gebeurden er knotsgekke dingen op de eerste noteringsdag van doorgaans jonge techbedrijven. In december 1999 steeg het niet-winstgevende softwarebedrijf VA Linux op Wall Street met bijna 700 procent ten opzichte van de introductieprijs. Dat is een verachtvoudiging. Bij ons kreeg het internetbedrijf Ubizen in februari 1999 een beursgangprijs van 12 euro mee, maar werd een beurskoers gevormd op 58 euro, of bijna 400 procent hoger.

Daar is de beursganggekte weer.

Dan valt de stijging van Nyxoah met 15 tot 20 procent in de eerste uren van zijn eerste beursdag nog mee. Maar het is wel een uiting van de vaststelling die we al een aantal maanden zien: de appetijt van de Belgische particulier om weer in aandelen te beleggen neemt toe. De gestegen handelsvolumes bij de onlinebrokers liegen er niet om. Nyxoah is een jong Waals biotechbedrijf dat nog geen enkel product op de markt heeft gebracht. Dat zal zelfs nog enkele jaren duren. Het is een aandeel met een hoog risico. Nyxoah heeft klinische studies lopen voor het Genio-systeem, dat een oplossing moet geven voor mensen met slaapapneu (slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen). Het bedrijf uit Mont-Saint-Guibert zal nog enkele jaren verlieslatend zijn en wellicht nog bijkomende kapitaalrondes moeten doorvoeren.

Bij deze succesvolle beursgang werd 85 miljoen euro opgehaald, waarbij de aandelen tegen 17 euro werden geplaatst, aan de bovenkant van de vork. Maar meteen zagen we de koers naar 19 tot 20 euro springen. Dat er slechts een tranche van 10 procent of 8,5 miljoen euro beschikbaar was gesteld voor particuliere beleggers, heeft daar ook mee te maken. In een omgeving waar de interesse voor aandelen weer aantrekt, is dat een relatief beperkt bedrag. Zeker omdat het snurkbedrijf de nodige inspanningen heeft gedaan om via online-advertenties en webinars de particulieren warm te maken voor de nieuwe aandelen.

Centrale banken hebben duidelijk aangegeven dat de basisrente nog jaren nul of bijna nul zal blijven. Dat zal de komende jaren nog meer spaarcenten richting de aandelenmarkten duwen. Niet alleen op Wall Street, maar ook bij ons. Dat vergroot de kans dat bedrijven bij een beursgang meteen een ferme sprong maken. Niet met 10 of 20 procent, maar met een pak meer. En dat de perceptie opnieuw ontstaat dat er enkel kan worden gewonnen met beursgangen en niemand nog zijn huiswerk maakt. Dan wordt het gevaarlijk.

We willen niet voorbarig zijn, maar misschien zullen we over enkele jaren vaststellen dat we weer aan een hernieuwde trend begonnen zijn: de beursganggekte. Eind de jaren negentig gebeurden er knotsgekke dingen op de eerste noteringsdag van doorgaans jonge techbedrijven. In december 1999 steeg het niet-winstgevende softwarebedrijf VA Linux op Wall Street met bijna 700 procent ten opzichte van de introductieprijs. Dat is een verachtvoudiging. Bij ons kreeg het internetbedrijf Ubizen in februari 1999 een beursgangprijs van 12 euro mee, maar werd een beurskoers gevormd op 58 euro, of bijna 400 procent hoger.Dan valt de stijging van Nyxoah met 15 tot 20 procent in de eerste uren van zijn eerste beursdag nog mee. Maar het is wel een uiting van de vaststelling die we al een aantal maanden zien: de appetijt van de Belgische particulier om weer in aandelen te beleggen neemt toe. De gestegen handelsvolumes bij de onlinebrokers liegen er niet om. Nyxoah is een jong Waals biotechbedrijf dat nog geen enkel product op de markt heeft gebracht. Dat zal zelfs nog enkele jaren duren. Het is een aandeel met een hoog risico. Nyxoah heeft klinische studies lopen voor het Genio-systeem, dat een oplossing moet geven voor mensen met slaapapneu (slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen). Het bedrijf uit Mont-Saint-Guibert zal nog enkele jaren verlieslatend zijn en wellicht nog bijkomende kapitaalrondes moeten doorvoeren.Bij deze succesvolle beursgang werd 85 miljoen euro opgehaald, waarbij de aandelen tegen 17 euro werden geplaatst, aan de bovenkant van de vork. Maar meteen zagen we de koers naar 19 tot 20 euro springen. Dat er slechts een tranche van 10 procent of 8,5 miljoen euro beschikbaar was gesteld voor particuliere beleggers, heeft daar ook mee te maken. In een omgeving waar de interesse voor aandelen weer aantrekt, is dat een relatief beperkt bedrag. Zeker omdat het snurkbedrijf de nodige inspanningen heeft gedaan om via online-advertenties en webinars de particulieren warm te maken voor de nieuwe aandelen.Centrale banken hebben duidelijk aangegeven dat de basisrente nog jaren nul of bijna nul zal blijven. Dat zal de komende jaren nog meer spaarcenten richting de aandelenmarkten duwen. Niet alleen op Wall Street, maar ook bij ons. Dat vergroot de kans dat bedrijven bij een beursgang meteen een ferme sprong maken. Niet met 10 of 20 procent, maar met een pak meer. En dat de perceptie opnieuw ontstaat dat er enkel kan worden gewonnen met beursgangen en niemand nog zijn huiswerk maakt. Dan wordt het gevaarlijk.