De meest recente coronagolf die gepaard gaat met een explosieve stijging van het aantal besmettingen in China woog in december op de Chinese economie. Dat blijkt uit de zogenaamde inkoopmanagersindex, die door het economische tijdschrift Caixin op basis van data van Bloomberg wordt berekend en dinsdag werd gepubliceerd.

De index - die vooral naar de stemming bij private en middelgrote bedrijven peilt - zakte in vergelijking met de maand voordien van 49,4 naar 49. Een cijfer onder de 50 wijst op een krimp. Terwijl de afgelopen maanden vooral de lockdowns en de grilligheden van het strenge Chinese zerocovidbeleid verantwoordelijk waren voor de economische zwakte in China, ging het bedrijfsleven in december voornamelijk gebukt onder de hoge besmettingscijfers.

Het aantal coronabesmettingen in China is spectaculair gestegen nadat Peking besloot om het jarenlang geldende zerocovidbeleid op 7 december plots los te laten. Het gezondheidssysteem in het land staat sindsdien onder zware druk met overvolle ziekenhuizen en crematoria die de stroom lichamen niet meer aankunnen.

Heel wat metropolen lijken intussen op spooksteden doordat veel mensen ziek zijn en anderen uit angst voor besmetting hun huizen niet durven verlaten. Wetenschappers waarschuwen dat de coronagolf nieuwe varianten kan voortbrengen die vervolgens hun weg vinden naar andere landen. Na een afvlakking van de huidige coronagolf verwachten economen dat de op één na grootste economie ter wereld zich in de loop van het jaar zal herstellen.

