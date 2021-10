Melexis, de Belgische ontwikkelaar van chips voor vooral de autosector, heeft er opnieuw een recordkwartaal opzitten. Het bedrijf verwacht dat de bevoorradingsproblemen met halfgeleiders ook volgend jaar zal blijven aanslepen.

De chipontwikkelaar blijft profiteren van de aanhoudende vraag naar chips. De omzet in het derde kwartaal steeg 34 procent naar 162,8 miljoen euro, conform de verwachtingen. De autosector was goed voor 90 procent van die omzet. Dat zorgde voor een winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen (EBITDA) van 50,3 miljoen euro. Netto bleef daarvan 36,5 miljoen euro over. Een jaar eerder was dat net geen 15 miljoen euro.

De nieuwe CEO Marc Biron heeft het over een recordomzet voor de derde keer op rij dit jaar. De grootste uitdaging voor Melexis blijft volgens de topman de voortdurende mismatch tussen vraag en aanbod. "Gezien het huidige bestelgedrag van onze klanten verwachten we dat deze situatie zal voortduren in 2022", aldus Biron over die problemen in de toeleveringsketen.

