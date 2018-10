Chinese buitenlandse handel floreert ondanks handelsoorlog

Analisten gingen maar uit van een 8,2 procent hogere export. Maar de sterke binnenlandse vraag in China blijft de vraag naar importgoederen dus stuwen, ondanks de fors afgekoelde relaties tussen China en de VS. Het handelsoverschot van China met de VS bereikte in september opnieuw een record: 34,1 miljard dollar.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde vorige maand hogere importtarieven aan op 200 miljard dollar aan Chinese goederen, wat het totaal op hogere tarieven op 250 miljard dollar aan Chinese goederen brengt dit jaar. China repliceert steeds met gelijkwaardige importheffingen op Amerikaanse goederen, bijvoorbeeld sojabonen, auto's en vliegtuigen. Trump zei donderdag nog dat hij 'nog veel meer' kan doen om de Chinese economie te treffen.

In de eerste drie kwartalen van dit jaar groeide de Chinese export op een jaar tijd 12,2 procent en de import 20 procent.