'China wil op een verkapte manier ook in de auto-industrie de wereldmarktleider worden. In de batterijenmarkt, het cruciale onderdeel van de elektrische wagens, is het dat al.' Dat zegt Trends-redacteur Wolfgang Riepl.

De dIESEL is dood. De autoproducenten prijzen niet langer de voordelen aan van een aandrijfsysteem dat tot voor kort het Europese autolandschap bepaalde. De genadeslag leveren de almaar strengere CO2-uitstootnormen in de Europese Unie. Autoproducenten vinden de uitstootnormen onrealistisch laag, maar riskeren miljardenboetes. De normen maken kleinere dieselwagens onbetaalbaar. Elektrische en hybride aandrijftechnologieën lijken de voor de hand liggende alternatieven. Autoproducenten struikelen over elkaars voeten met de wildste plannen en vooral met miljarden euro's investeringen in de nieuwe technologieën.

China wil via elektrificatie ook in de auto- industrie de wereldmarktleider worden.

Volgt de klant ook? In België stijgt de CO2-uitstoot omdat de consument omschakelt van diesel naar benzine. Elektrische wagens zijn niet alleen duur, het marktaandeel blijft marginaal klein. Enkel in het hogere marktsegment kennen elektrische wagens, zoals Tesla, succes. Mike Manley, de CEO van Fiat Chrysler, ziet meer vragen dan antwoorden in elektrificatie. De productie is geen probleem. Maar wil de klant er ook voor betalen? Wat als de hoge subsidies verdwijnen? Hoe zit het met de laadstations? Zijn het niet meer dan zure oprispingen van een dinosaurus?

Een bijkomend probleem is de Chinese focus op elektrische wagens. In 2025 moeten die een kwart van de verkoop betekenen. Dat is heus niet alleen maar om nobele milieudoelstellingen te halen. De Chinese overheid merkt hoe elektrificatie de hele productieketen op haar kop zet. Door de overschakeling naar een elektrische aandrijftechnologie start elke autobouwer weer van nul. China wil op een verkapte manier ook in de auto-industrie de wereldmarktleider worden.

In de batterijenmarkt, het cruciale onderdeel van de elektrische wagens, is het dat al.