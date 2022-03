De Chinese economie zal in 2022 naar verwachting 'rond 5,5 procent' groeien. Dat heeft premier Li Keqiang zaterdag gezegd bij de opening van de jaarlijkse plenaire vergadering van het Nationaal Volkscongres. China wil zijn militaire uitgaven met 7,1 procent opkrikken, zo raakte ook bekend.

Op de jaarlijkse vergadering buigen de zowat 3.000 afgevaardigden van het Nationaal Volkscongres zich over het beleid en de begroting van het komende jaar. Het begin van de zevendaagse bijeenkomt werd zaterdag overschaduwd door een nieuwe Noord-Koreaanse rakettest. Het zal 'zware inspanningen vergen' om de groeidoelstelling van 5,5 procent te halen, zei Li. Hij verwees onder meer naar de coronapandemie die tot onzekerheid blijft leiden, en de hoge grondstoffenprijzen. Nochtans gaat het - op coronajaar 2020 na - om de laagste groeidoelstelling sinds 1990. Vorig jaar kende het Chinese bruto binnenlands product (bbp) nog een aanwas met 8,1 procent.

De sterke toename in vergelijking met 2020 heeft vooral te maken met de lage vergelijkingsbasis. Toen zette de coronapandemie een rem op de economische groei. Bovendien zwakte de groei de laatste kwartalen af. Voorts maakte het ministerie van Financiën bekend dat China zijn militaire uitgaven dit jaar wil opkrikken met 7,1 procent, tegen de achtergrond van toegenomen spanningen met Taiwan en met zijn buurlanden in de Zuid- en Oost-Chinese Zee.

Vorig jaar stegen de defensiekosten nog met 6,8 procent. In zijn toespraak bevestigde Li dat China blijft streven naar een "hereniging" met Taiwan. Hij sprak zich uit tegen 'separatistische activiteiten' op het eiland en tegen buitenlandse inmenging.

Met een enveloppe van 1.450 miljard yuan (210 miljard euro) heeft China het op een na grootste defensiebudget. De Verenigde Staten staan met de voor 2022 geplande 740 miljard dollar (676 miljard euro) op de eerste plaats.

