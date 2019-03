Britse werkloosheid op laagste peil sinds 1975

De werkloosheid in Groot-Brittannië is gedaald tot het laagste niveau sinds begin 1975, ondanks de onzekerheden rond de brexit. Eind januari was de werkloosheid teruggedrongen tot 3,9 procent. Dat heeft de Britse statistiekdienst ONS dinsdag bekendgemaakt.

2 Keer gedeeld

Keer gedeeld











© Getty Images

Hoewel er al maandenlang gebakkeleid wordt over de brexit en de Britse economie vertraagt, weegt dat niet op de werkloosheidscijfers. De werkzaamheidsgraad noteert op 76,1 pct, een record sinds in 1971 begonnen werd met deze statistiek. Eind januari waren er, in vergelijking met eind oktober, 222.000 jobs bijgekomen, of de sterkste stijging sinds 2015. ONS verklaart die stijging door een groeiend aantal vrouwen met een job, omdat de pensioneringsleeftijd voor vrouwen naar boven bijgesteld werd. Daarnaast neemt ook het deeltijds werk een hoge vlucht, en er werken meer vrouwen dan mannen deeltijds.