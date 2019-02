Britse economie vertraagt

In het derde kwartaal kon de Britse economie nog 0,6 procent groeien. In december was er zelfs een krimp van de economie, met 0,4 procent. De groei in het hele jaar bedroeg 1,4 procent: het laagste peil sinds 2012.

Volgens het Britse Office for National Statistics (ONS) zakte vooral de productie van auto's en staalproducten in het vierde kwartaal. De dienstensector deed het dan weer goed. De hapering van de Britse economie is een gevolg van de aanhoudende onzekerheid over de geplande brexit op 29 maart. Investeringen worden daardoor uitgesteld.