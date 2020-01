Het Leuvense techbedrijf SettleMint heeft 1,9 miljoen euro vers kapitaal opgehaald, wat zijn totaal aan opgehaalde investeringen op 5,5 miljoen euro breng. Naast Medici Ventures, de Amerikaanse investeerder van het eerste uur die weer meedoet, stapt KPN Ventures in het kapitaal.

Het Leuvense SettleMint is een typisch voorbeeld van wat in het start-upjargon een born global wordt genoemd. Vanaf de oprichting in 2017 vlogen de twee oprichters Matthew Van Niekerk en Roderik van der Veer onophoudelijk de wereld rond met hun software. Het Midden-Oosten en later Zuid-Oost-Azië bleken interessante markten, naast de Belgische thuismarkt. Anno 2020 heeft het groeibedrijf naast Leuven kantoren in Dubai, India, Singapore en Saudi-Arabië.

KPN Ventures is de investeringsarm van KPN, het leidende Nederlandse telecombedrijf. Het investeringsfonds ziet brood in SettleMint omdat zijn software het voor bedrijven en overheden makkelijk maakt om in te zetten op blockchain zonder dat ze zelf specialisten daarvoor moeten rekruteren. KPN integreert op dit moment ook software van SettleMint in zijn appwinkel KPN API Store. Dat wordt meteen de eerste blockchaintoepassing die het via zijn marktplaats ter beschikking stelt. "Vandaag is er nog weinig activiteit in de Nederlandse markt, maar met een partner als KPN kan dat snel versnellen," zegt CEO Matthew Van Niekerk.

In zijn vorige ronde haalde SettleMint 3,4 miljoen euro op, waarvan 1,8 miljoen via het Europese Horizon 2020-project en 1,6 miljoen via het Vlaamse overheidsagentschap Vlaio. Met de 1,9 miljoen euro vers kapitaal wil het bedrijf groeien van zo'n 27 werknemers wereldwijd nu naar 45 eind dit jaar. Het in november geopende kantoor in het Indiase New Dehli telt nu twee, maar binnenkort zes mensen. De omzet van SettleMint is niet bekend, maar verdrie- à verviervoudigde tussen 2018 en 2019 volgens CEO Matthew Van Niekerk. "Naast nieuwe mensen rekruteren, willen we in 2020 inzetten op het uitdiepen van onze partnerschappen met systeemintegratoren (bedrijven die verschillende softwaresystemen aan elkaar koppelen, nvdr)," zegt Matthew Van Niekerk.

Concurrentie

SettleMint ontpopte zich de afgelopen jaren tot een scale-up die zijn productmarktfit heeft gevonden en er steeds beter in slaagt projecten bij klanten te vertalen in recurrente inkomsten. Matthew Van Niekerk, die vroeger voor KBC Securities werkte, ziet de concurrentie onder blockchainbedrijven toenemen, maar gaat er prat op dat SettleMint een drietal jaar voorsprong heeft op concurrenten. De klassieke consultancybedrijven bieden ook blockchainoplossingen aan, maar zij richten zich op advies aan klanten die met blockchain hun processen willen vereenvoudigen. "Wij hebben verschillende soorten middleware gebouwd, software waarmee bedrijven op een modulaire manier snel en makkelijk blockchaintoepassingen kunnen ontwikkelen", legt Matthew Van Niekerk uit.

Een paar jaar geleden werd de blokketen-technologie, zoals ze in het Nederlands ook sporadisch wordt genoemd, gehypet. Blockchains zijn ingewikkelde software. Je kunt ze zien als gedecentraliseerde databanken, zodat je geen tussenpersonen meer nodig hebt om de veiligheid van de transactie te garanderen. De software zorgt er immers voor dat er niet kan geknoeid worden met de transacties. De toepassingen zijn legio. Geld overschrijven zonder bank, een kadaster bijhouden, logistieke transacties veilig en efficiënt maken, tot zelfs zonder corruptie een verkiezing organiseren. De Indonesische overheid gebruikte vorig jaar bijvoorbeeld technologie van SettleMint om de verkiezingen transparanter te maken door een deel van de uitgebrachte stemmen te tracken van het moment dat ze werden uitgebracht tot bij de telling.

Logistieke keten

Het is die mogelijkheid om een proces van in het begin tot het eind te volgen dat voor heel wat toepassingen zorgt. Na de aanvankelijke hype over de technologie een paar jaar geleden, volgde de traditionele teleurstelling omdat de toepassingen er niet snel genoeg kwamen. Nu beginnen er steeds meer voorbeelden te komen van hoe de technologie bedrijven en overheden kan helpen. Matthew Van Niekerk ziet voor 2020 drie domeinen waar de vraag in de markt naar blockchainsoftware stijgt.

"Ik denk ten eerste aan de logistieke keten in de voedingssector, waarbij bedrijven de herkomst van producten als sla of tomaten willen bewijzen," zegt de ondernemer. "Via tracking kun je informatie geven over een product van boerderij tot bord. Ook in de automobielsector zie je dat producenten auto's willen volgen vanaf de oorsprong tot bij de klant. Denk aan autofabrikanten die auto's moeten terugroepen voor een defect. Als je door traceertechnologie kunt verfijnen hoeveel auto's je moet terugroepen - 100.000 in plaats van 4 miljoen bijvoorbeeld - dan bespaar je veel geld en hoef je miljoenen klanten niet te storen." Nog een toepassing waar de CEO van SettleMint op korte termijn veel van verwacht is de financiële sector, waar blockchaintechnologie van zorgen voor vlottere transacties tussen koper en verkoper.

