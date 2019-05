België staat in de lijst met de meest competitieve landen ter wereld op de 27e plaats, blijkt uit de 31e jaarlijkse barometer van IMP, een businessschool in Lausanne. Ons land schommelt sinds 2017 tussen de 23e en 28e plaats en loopt ver achter op Europese landen met een vergelijkbaar economisch profiel, schrijft L'Echo woensdag.

In de rangschikking worden 63 landen met elkaar vergeleken op basis van 235 socio-economische indicatoren. Voor België werd dat uitgevoerd door het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). Met de 27e plaats staat België een plaats lager dan vorig jaar. Sinds 2014 blijft ons land ter plaatse trappelen. We eindigden telkens tussen de 23e en de 28e plaats. We staan een pak lager dan landen met een gelijkaardig economisch profiel, zoals Zwitserland (4), Nederland (6), Ierland (7) en Denemarken (8). België scoort het best op internationale handel (8) en onderwijs (5).