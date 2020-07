Een finale ophaalronde bracht het kapitaal van het Belgian Growth Fund (BGF) op 312 miljoen euro. Het fonds is een initiatief van de Belgische overheid om jonge bedrijven aan groeikapitaal te helpen. Het BGF werkt als een dakfonds, het investeert in andere fondsen. De nieuwste participatie is een fonds van de Nederlandse durfkapitalist Forbion.

Het softwarebedrijf Showpad, de bigdataspecialist Collibra, de cybersecurityspeler Guardsquare, het zijn slechts enkele namen uit een lange lijst van Belgische technologiebedrijven die hun groeikapitaal in het buitenland moesten zoeken. Voortaan kunnen ze kapitaal van eigen bodem krijgen bij het Belgian Growth Fund (BGF). Het fonds, een initiatief van voormalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt, ging een jaar geleden van start met 213 miljoen euro. Na enkele geldrondes sluit het BGF vandaag af op 312 miljoen euro.De federale overheidsholding FPIM en de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV hebben hun belang opgetrokken tot 49 procent. De verzekeraars AG Insurance, KBC Verzekeringen, Belfius Insurance en Ethias tekenen samen voor 22 procent. Tot de andere geldschieters behoren de banken BNP Paribas Fortis, Crelan en vdk, samen met enkele vermogende families en de pensioenfondsen van het UZ Brussel en de Antwerpse watermaatschappij water-link. De KU Leuven en de Boerenbond-holding MRBB sluiten het rijtje af.Het BGF is een dakfonds. Het investeert niet rechtstreeks in bedrijven, wel in fondsen die op hun beurt investeren in bedrijven. Het BGF heeft al vier zulke investeringen op zijn naam, en daar komt nu een vijfde bij: 20 miljoen euro in het Forbion Growth Opportunities Fund I, een fonds van de Nederlandse durfkapitaalspeler Forbion, die 1,25 miljard euro aan participaties heeft in de sectoren biotechnologie en lifesciences. Forbion investeerde ook in de Belgische biotechbedrijven Galapagos en argenx. Het nieuwe fonds van Forbion sloot na een eerste ophaalronde af op 185 miljoen euro, en wil doorgroeien naar 250 miljoen euro, met de bedoeling om een portefeuille op te bouwen met acht tot twaalf biotechbeloften.Het is niet de eerste Nederlandse investering van het BGF. Het dakfonds investeerde eerder al 15 miljoen in Gilde Healthcare V, een fonds van de gelijknamige Nederlandse durfkapitalist, die net als Forbion gespecialiseerd is in biotech en lifesciences. Was het geld van het BGF dan niet bedoeld voor Belgische fondsen? "Vooraleer wij in zee gaan met Nederlandse fondsen moeten zij ons overtuigen dat België deel uitmaakt van hun investeringsfocus", zegt Pierre Demaerel, de voorzitter van de raad van bestuur van het BGF. "We rekenen er dus op dat onze Belgische beloften een faire kans krijgen bij de Nederlandse fondsen. Zij tekenden daartoe een intentieverklaring. Het zou weinig zin hebben om die fondsen contractueel te verplichten tot Belgische investeringen. Dat zou leiden tot geforceerde, ondermaatse investeringen. De andere geldschieters van het fonds zouden dat trouwens niet slikken. Vergeet ook niet dat het BGF een zitje heeft in het adviescomité van de fondsen. Zo kunnen we checken of het fonds zijn geografische investeringsfocus naleeft."De drie overige investeringen van het BGF gingen naar de Belgische spelers Sofindev, Fortino en Smartfin. Het vijfde fonds van Sofindev - goed voor in totaal 170 miljoen euro - kreeg 20 miljoen euro. Eenzelfde bedrag ging naar het tweede fonds van Fortino van de voormalige Telenet-baas Duco Sickinghe, wat het totaal bracht op 242 miljoen euro. Ten slotte vloeide 25 miljoen euro naar het tweede Smartfin-fonds van durfkapitalist Jürgen Ingels, met daarin 240 miljoen euro. De selectie van de fondsen laat het BGF over aan specialisten van PMV en BNP Paribas Fortis. "De analyse van zo'n fonds is een aparte sport", zegt Demaerel.Het BGF wil uitgroeien tot een kwaliteitslabel voor fondsen. "Onze investering moet een fonds geloofwaardiger maken bij andere geldschieters. Zij zullen gemakkelijker een cheque uitschrijven als wij meedoen", zegt Demaerel. De deelname van het BGF zal de professionaliteit van het fonds versterken, volgens Mireille Kielemoes, het hoofd van de fondseninvesteringen van BNP Paribas Fortis. "Vanuit het adviescomité zal het BGF erop toezien dat het fonds zijn doelstellingen respecteert, de waarderingen van de investeringen correct verlopen, en geen belangenconflicten optreden. Dat moet de werking van het fonds op internationaal niveau brengen. Dat zal op zijn beurt vertrouwen geven aan geldschieters die geen ervaring hebben met investeringsfondsen."Een Belgische investeerder beaamt dat. "Je stopt geen geld in een fonds zonder doorgedreven kwaliteitsonderzoek. Maar niet elke investeerder heeft de kennis om een fonds te doorgronden. Het BGF heeft die kennis wél. Dat zal zeker helpen om onervaren geldschieters te overtuigen." Dat betekent nog niet dat de geldschieters ook forsere bedragen zullen uittrekken. De inbreng van het BGF zal alvast welkom zijn, aldus de investeerder. "Vroeger moest je 100 miljoen euro verzamelen om als fonds iets te betekenen in ons land. Vandaag is dat 300 miljoen euro, maar zoveel geld is niet gemakkelijk bijeen te krijgen in België. Als het BGF dan 30 miljoen euro inbrengt, zit je toch al aan een tiende van dat bedrag. Dat staat mooi op de teller."