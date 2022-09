De Zweedse centrale bank heeft dinsdag de ingrijpendste renteverhoging beslist in bijna 30 jaar om de torenhoge inflatie te beteugelen. De Riksbank verhoogt de beleidsrente met 100 basispunten ofte 1 procentpunt naar 1,75 procent. De renteverhoging is ingrijpender dan verwacht. De meeste economen hadden een kleinere renteverhoging vooropgesteld.

Ook in Zweden baart de inflatie veel zorgen. De toename van de consumentenprijzen is er al elf maanden hoger dan de verwachtingen van de Riksbank. 'Er is nog steeds een groot risico dat de inflatie zich verankert en het is extreem belangrijk dat het monetair beleid ingrijpt om te verzekeren dat de inflatie terugvalt en stabiliseert', klinkt het in een verklaring. 'Het monetair beleid moet nu meer ingrijpen dan verwacht was in juni.'

De verhoging is zeer fors te noemen. Van de centrale banken achter de tien meest verhandelde munten ter wereld, had tot nu toe enkel de Canadese centrale bank dit jaar een renteverhoging van 100 basispunten doorgevoerd in één stap.

Tegen deze periode volgend jaar, zal de Zweedse rente volgens de prognoses van de centrale bank waarschijnlijk verhoogd zijn naar 2,5 procent, of 75 basispunten bovenop het nieuwe rentetarief. Onder meer de inflatie, aangewakkerd door de energieprijzen, weegt zwaar door op de economie. Voor volgend jaar verwacht de Riksbank een krimp van 0,7 procent voor de economie van het Scandinavische land, in plaats van 0,7 procent groei.

Wereldwijd scherpen de centrale banken de rente aan in de strijd tegen de inflatie. Eerder deze maand verhoogde de Europese Centrale Bank de rente met 75 basispunten, de grootste stijging in meer dan twintig jaar.

