Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) roept kustburgemeesters op om tweedeverblijvers na de coronacrisis een waardebon voor de lokale economie te geven. 'Dat kan de toeristische relance vooruit helpen', zegt ze in De Zondag.

Demir zegt te vrezen dat de toeristische sector 'de laatste sector zal zijn die kan heropstarten' na de strijd tegen het coronavirus. 'De paasvakantie, traditioneel een topseizoen, valt sowieso in het water. Dat is een kleine ramp', aldus de minister in De Zondag.

Volgens Demir zullen de tweedeverblijvers de eerste toeristen zijn die na de crisis terugkomen. 'We gaan hen nodig hebben. Geef hen daarom een waardebon voor de lokale economie', roept de minister op.

Demir zegt te begrijpen dat burgemeesters nu voorkomen dat tweedeverblijvers nu langskomen in kuststeden, en ze spreekt zich ook niet uit over recente vragen om belastingverlaging voor tweedeverblijvers. Maar ze denkt dat de waardebon twee vliegen in één klap vangt: 'De tweedeverblijvers krijgen een tegemoetkoming én de lokale middenstand wordt sneller op gang getrokken. Dat laatste is mijn grootste bezorgdheid, voor alle duidelijkheid.'

Demir zegt te vrezen dat de toeristische sector 'de laatste sector zal zijn die kan heropstarten' na de strijd tegen het coronavirus. 'De paasvakantie, traditioneel een topseizoen, valt sowieso in het water. Dat is een kleine ramp', aldus de minister in De Zondag.Volgens Demir zullen de tweedeverblijvers de eerste toeristen zijn die na de crisis terugkomen. 'We gaan hen nodig hebben. Geef hen daarom een waardebon voor de lokale economie', roept de minister op.Demir zegt te begrijpen dat burgemeesters nu voorkomen dat tweedeverblijvers nu langskomen in kuststeden, en ze spreekt zich ook niet uit over recente vragen om belastingverlaging voor tweedeverblijvers. Maar ze denkt dat de waardebon twee vliegen in één klap vangt: 'De tweedeverblijvers krijgen een tegemoetkoming én de lokale middenstand wordt sneller op gang getrokken. Dat laatste is mijn grootste bezorgdheid, voor alle duidelijkheid.'