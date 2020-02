Zonder 5G geen vierde industriële revolutie.

Met het nieuwe 5G-netwerk staan we voor een revolutie. Het luidt het einde van de smartphone in. Maar bij gebrek aan een politiek akkoord en een regering ligt de invoering van 5G in ons land stil. De regeringsonderhandelaars moeten dit dossier prioritair behandelen, zegt Ivan Vandermeersch, secretaris-generaal van de BAM (Belgian Association of Marketing)

5G verduizendvoudigt het debiet van het mobiel netwerk in vergelijking met 4G. De voornaamste troef is een verminderde latentietijd, de tijd die het kost voor een geconnecteerde smartphone, tablet of computer om te reageren na een klik. Met 5G zal die latentietijd 1 milliseconde bedragen, 30 keer sneller dan 4G.

Waarom zou 5G het einde van de smartphone inluiden? Smartphones zullen niet volledig verdwijnen als ons eerste verbindingspunt met de steeds digitaler wordende maatschappij. Het zal evenwel niet langer nodig zijn er een te bezitten en hem altijd bij te hebben. 5G leidt ons naar de wereld van slimme connectiviteit, alomtegenwoordige receptoren, artificiële intelligentie en nieuwe robots.

In 1993 waren smartphones bedrijfstoestellen voor professionele gebruikers. Apple deed ze doorbreken bij het grote publiek. Smartphones hebben nu grote aanraakschermen, camera's en hoogtechnologische functies, zoals 3D-gezichtsherkenning. Vroeger gebruikten we telefoons voornamelijk om te bellen. Vandaag surfen we ermee op het web, luisteren wij ermee naar muziek en podcasts, gamen, chatten wij of bekijken wij sportfilmpjes. Zij beïnvloeden ons leven, onze handel, ons onderwijs, onze gezondheid en onze sociale activiteiten. Het is een multifunctionele zakcomputer.

Op die computer draaien gebruikersapps, voor dagelijks werk en vrije tijd: we reserveren er trein- of vliegtickets, een restauranttafel, een bioscoopzetel mee, volgen er onze lichaamsbeweging, dieet en bloeddruk mee op, enzovoort. Smartphoneconnectiviteit leidt tot nieuwe ondernemingen: appontwikkelaars, providers van mobiel internet, enzovoort.

De komst van 5G is te vergelijken met die van de elektriciteit of de auto. De impact zal zich laten voelen in de hele economie. De eerste industriële revolutie bracht de stoommachine, het weefgetouw en de spoorweg. De tweede zorgde voor massaproductie met assemblageketens en elektrificering. De derde bracht computerservers, pc's en het internet. Telkens verwierf België wereldwijd faam als een innoverende en aantrekkelijke economie.

Zonder 5G geen vierde industriële revolutie.

5G luidt de vierde industriële revolutie in, met een nieuwe levenswijze voor de mens: sneller, krachtiger en op grotere schaal dan ooit. De technologie betekent een radicale innovatie voor volledige systemen, samen met nanotechnologie, 3D-printing, mobiele netwerken, artificiële intelligentie (AI), natural language programing (NLP), robotica, sensoren, cloudcomputing en het Internet of Things (IoT). En dat alles in slechts enkele jaren tijd. Zowel voor de slimme en geconnecteerde steden als voor de banen van de toekomst zal slimme connectiviteit, dankzij 5G, een katalysator zijn van de sociaaleconomische groei van de vierde industriële revolutie.

Telefonie wordt herleid tot het gebruik van een smartphone-app. De smartphone wordt de toegangssleutel tot een digitale maatschappij, die gericht is op slimme mobiele connectiviteit van individuen, objecten en diensten, en die zelf een radicale gedaanteverwisseling ondergaat. Alle informatie staat in de cloud. Individuen hoeven enkel nog verbinding te maken met het mobiele netwerk via om het even welke beschikbare randapparatuur...

Bij gebrek aan een politiek akkoord en een regering ligt de invoering van 5G in ons land evenwel stil. De technologische sector loopt achterstand op in de 5G-testfase. Industriële en commerciële sectoren worden vertraagd in hun ontwikkeling. De regeringsonderhandelaars dienen dit dossier prioritair te behandelen. Alle ondernemers die begrijpen wat het belang van 5G is voor hun activiteiten, moeten politici ertoe aanzetten hun verantwoordelijkheid te nemen.

