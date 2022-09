De wereldeconomie glijdt af richting een recessie. Daarvoor waarschuwt de baas van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) dinsdag. Directeur-generaal Ngozi Okonjo-Iweala van de WTO wijst op een reeks indicatoren die een krimp van de economie voorspellen.

Volgende maand zal de WTO naar verwachting de prognoses voor de handelsgroei in 2022 naar beneden bijstellen. In april verlaagde het in Genève gevestigde handelsorgaan de prognose voor de groei van de goederenhandel voor dit jaar tot 3 procent, tegen een eerdere prognose van 4,7 procent.

De sombere verwachtingen van de WTO voor de wereldeconomie volgen op de bijstelling van de groeiprognoses voor de G20-landen voor volgend jaar door de in Parijs gevestigde denktank OESO. Okonjo-Iweala zei dat zij zich vooral bezighoudt met voedselzekerheid en toegang tot energie. Op beide terreinen is verslechtering opgetreden door de inval van Rusland in Oekraïne.

'Ik maak me grote zorgen over de voedselzekerheid', zei Okonjo-Iweala. 'Ik maak me zorgen over het spookbeeld van onvoldoende voedsel.' Ook de beschikbaarheid van energie zorgt volgens haar momenteel voor problemen.

