In de Vlaamse zorgsector komen er 3.716 extra jobs bovenop de eerder geplande uitbreiding. De Vlaamse regering heeft daarover een sociaal akkoord gesloten, meldt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke.

De Vlaamse regering heeft een budget van 165 miljoen euro vrijgemaakt voor 3.716 bijkomende personeelsleden die aangeworven kunnen worden in de zorgsector.

'Die jobs komen bovenop het uitbreidingsbeleid waartoe we al beslist hadden, goed voor 10.000 mensen', aldus minister van Welzijn Wouter Beke in een toelichting aan Kanaal Z.

De extra jobs komen hoofdzakelijk terecht in de ouderenzorg en woonzorgcentra, maar ook voor de kinderopvang en gezinszorg worden er extra arbeidsplaatsen voorzien.

'Zaak is natuurlijk dat we die mensen ook moeten weten te vinden, want alleen al op dit ogenblik zijn er een kleine 2.000 vacatures die open staan', zegt minister Beke.

Om het beoogde doel te bereiken, gaat de Vlaamse regering samenwerken met de sociale partners. 'Dat wordt voor de VDAB bijvoorbeeld een gigantische uitdaging', merkt Beke op.

