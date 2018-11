Wist u dat? Net vangt ruimte-afval

De missie RemoveDEBRIS kan de toekomst van de ruimtevaart redden. Het doel van het project is alle afval dat in banen om de aarde zweeft te verwijderen. Je kan het vanop de aarde niet zien, maar er vliegen meer dan een half miljoen stukken ruimte-afval rond onze planeet, inclusief gebruikte raketten en satellieten die niet meer werken. Ze bewegen zich voort met 28.000 km per uur.

Om naar de ruimte te gaan - naar ISS, Mars of verder - moeten we door de laag afval heen. En dat is heel gevaarlijk. Volgens experts kan een botsing tussen twee grote voorwerpen die toegangsweg voor altijd afsluiten. Het zou een kettingreactie in gang zetten. Daar komt RemoveDEBRIS in actie. Een eerste test met een net met de afmetingen van een tafellaken is al geslaagd. Het houdt een klein ruimtetuig vast. In de toekomst zal een groter net nodig zijn. Het RemoveDEBRIS-project kost zo'n 15 miljoen euro.