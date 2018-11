Wist u dat? Kalkoen overtreft woordvoerder in aanwezigheid in pressroom Witte Huis

Vlak voor de jaarlijkse ceremonie waarin een Thanksgiving-kalkoen gratie verleend wordt, kregen de verzamelde journalisten in de pressroom het bezoek van... de kalkoen in kwestie. Het dier wandelde zo'n vijf minuten door de ruimte. Dat is vijf minuten meer dan Sarah Sanders, de woordvoerster van het Witte Huis, deze maand te zien was in de pressroom.

Onder de voorgangers van Donald Trump was het de gewoonte dat de Witte Huis-woordvoerder dagelijks zowat een uur spendeerde aan het op de hoogte houden van journalisten. Trump heeft met die traditie gebroken. De laatste keer dat Sanders de journalisten te woord stond, dateert van 29 oktober. De briefing duurde toen 23 minuten.