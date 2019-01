'Wie heeft de brexit vermoord?'

Voorstanders van de brexit zeiden dat 29 maart 2019 gevierd zou worden als het begin van de onafhankelijkheid van Groot-Brittannië. Na 46 jaar zou het land eindelijk onder het juk van Europa uit zijn. De voorwaarden van de scheiding zouden grotendeels in het voordeel van Groot-Brittannië zijn, want tijdens de onderhandelingen zou het VK "alle troeven in handen hebben", zoals een kabinetslid het verwoordde. Er zouden "geen nadelen zijn, enkel aanzienlijke voordelen", beweerde iemand anders.

