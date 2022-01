Het Brussels gewest telde in 2021 gemiddeld 88.780 werkzoekenden. Dat zijn er 23 minder dan in 2020 en 733 meer dan in 2019, het jaar voor de coronacrisis. Naar het jaareinde toe is de werkloosheid in de hoofdstad bovendien goed gaan dalen: eind december waren er 87.295 niet-werkende werkzoekenden ingeschreven, 3,6 procent minder dan een jaar eerder.

Actiris stelt vast dat Brusselse jongeren meer van het economische herstel hebben geprofiteerd. Het jaargemiddelde bedroeg 8.847 werkzoekenden onder 25 jaar. Dat is een daling met 3 procent tegenover 2020. Eind december waren er 8.980 werkloze jongeren, wat zelfs 10 procent minder is dan een jaar eerder.

"Terwijl jongeren over het algemeen de eerste slachtoffers van de crisis zijn, profiteren zij anderzijds ook als eersten van het economisch herstel en de toename van het aantal aanwervingen", legt Actiris uit in een persbericht.

Dat de stijging van de werkloosheid in Brussel tijdens de coronacrisis binnen de perken is gebleven, is volgens de arbeidsbemiddelingsdienst te danken aan de verschillende steunmaatregelen die de overheid heeft genomen om de bedrijven overeind te houden. Die maatregelen werden in december nog eens verlengd tot eind maart.

Als de maatregelen uiteindelijk worden stopgezet, verwacht Actiris wel dat meer mensen zullen aankloppen voor hulp. Hoeveel dat er zullen zijn, kan de dienst niet zeggen. 'Nu hebben we een daling met 3,6 procent in december, maar dan kan dat toekruipen naar een stabilisering of een lichte stijging. Dat is moeilijk te voorspellen', zegt woordvoerder Jan Gatz.

Actiris kreeg vorig jaar 60.222 werkaanbiedingen binnen van werkgevers. Dat zijn er 88,4 procent meer dan in 2020 en 71,8 procent meer dan in 2019. 'Een bemoedigende trend, die zowel verklaard wordt door het economisch herstel van de afgelopen maanden, als door een verbeterde registratie van vacatures', luidt het.

