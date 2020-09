Hoewel de werkgeversorganisaties overwegend positief reageren op de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad, blijft er vraag naar meer duidelijkheid over bepaalde maatregelen.

Premier Wilmès kondigde woensdagmiddag nieuwe en andere maatregelen aan in de strijd tegen het coronavirus. Daarbij blijven in de eerste plaats de basisregels van kracht: respecteer de mond- en handhygiëne en hou voldoende afstand. Voorts verdwijnt de bubbelverplichting en komt er een barometersysteem op basis waarvan op de verschillende niveau's maatregelen kunnen worden genomen. De quarantaineperiode verkort vanaf 1 oktober van 10 dagen naar een week wanneer je een negatieve test hebt afgelegd. Nog andere maatregelen werden bijgestuurd.

VBO: 'Het gevaar is nog niet geweken

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) steunt alvast ten volle de oproep van de Nationale Veiligheidsraad om de basisregels rond het coronavirus strikt na te leven en benadrukt het belang hiervan zowel in de thuisomgeving als op de werkvloer.

Volgens het VBO behouden de huidige maatregelen het fragiele evenwicht tussen het bestrijden van de gezondheidscrisis en het draaiende houden van onze economie. 'Dat neemt niet weg dat bepaalde sectoren van onze economie nog altijd bijzonder zwaar getroffen worden', klinkt het. Uit een studie van de werkgeversorganisatie blijkt dat 16 procent van de bedrijven die gezond waren vóór de crisis, vandaag flirt met het faillissement. 'Het gevaar is nog niet geweken', zegt CEO Pieter Timmermans.

Voka: 'Stap in de goede richting'

De versoepeling van enkele coronamaatregelen, zoals de ingekorte quarantaineperiode, de duidelijkheid voor grensarbeiders en de uitbreidmogelijkheden voor professioneel georganiseerde evenementen, zijn voor Voka een stap in de goede richting, 'al blijven er vragen over de protocollen en de barometer die hopelijk volgende week hun antwoord krijgen'.

'We gaan duidelijk over van risicobeheersing naar een manier van samenleven. Er is nu sprake van een barometer, verbeterde en versnelde testing- en tracingmogelijkheden en nieuwe protocollen, maar die zijn er nog niet. We hopen dat hierover op 1 oktober veel meer duidelijkheid is', zegt gedelegeerd bestuurde Hans Maertens.

De maatregelen moeten volgens Voka nu 'verfijnd en ook nauwlettend toegepast worden'. 'Daarom roept Voka iedereen op tot grote burgerzin; ondernemingen moeten de protocollen volgen, en burgers moeten nauwgezet omgaan met alle sanitaire voorschriften en basisregels. Alleen zo geraken we uit deze crisis', klinkt het.

Unizo: 'Extra zuurstof voor bedrijven'

Volgens Unizo geven de bijgestuurde maatregelen extra zuurstof aan de bedrijven, 'op voorwaarde dat iedereen zich verantwoordelijk gedraagt'.

'Een verdere verstrenging van de maatregelen, die nefast zou zijn voor onze economie en bedrijven, is uitgebleven', aldus topman Danny Van Assche. 'En er komen een aantal belangrijke versoepelingen aan, zoals het einde van een limiet op het aantal deelnemers aan professionele feesten en banketten, mits het strikt naleven van de protocollen voor de horeca', verduidelijkt hij.

Ook het verlaten van de rigide bubbel van vijf personen per gezin, met de vrijheid om samen te gaan winkelen en in principe iedereen te ontmoeten zolang de veiligheidsafstand wordt gerespecteerd en/of een mondmasker wordt gedragen, kan op de goedkeuring van Unizo rekenen. 'Deze vereenvoudiging van de regels bevrijdt onze samenleving, economie en bedrijven van een carcan dat niet meer uit te leggen viel en waarvoor geen draagvlak meer bestond', aldus Van Assche.

Unizo blijft wel op haar honger zitten waar het gaat om een meer leefbaar perspectief voor, onder meer, de eventsector. 'De aankondiging van een nieuw soort 'barometersysteem' klonk beloftevol. Maar we hadden gehoopt dat dit nu al zou worden geïnstalleerd', zegt Van Assche. 'We vragen ons trouwens af, of en in welke mate de huidige lijn van maatregelen zal worden verdergezet als premier Wilmès vertrekt en er een nieuwe federale regering komt', klinkt het.

NSZ: 'Onduidelijkheid overheerst opnieuw'

Zelfstandigenorganisatie NSZ reageert positief op de afschaffing van het bubbelsysteem en de versoepelingen voor organisatoren van feesten, maar betreurt dat het gefaseerd systeem in functie van de daling van de besmettingen nog niet klaar is. 'Vooral de onduidelijkheid overheerst opnieuw en het gebrek aan nieuwe, doortastende maatregelen', luidt het.

Het is volgens het NSZ bijzonder jammer dat het gefaseerd model nog niet is voorgesteld op de Nationale Veiligheidsraad. 'Elke dag dat we daarop moeten wachten is een verloren dag', zegt voorzitter Christine Mattheeuws. 'Temeer omdat het warm water niet moet worden uitgevonden: het Ierse model met kleurencodes per zone is al beschikbaar. Onbegrijpelijk', voegt ze toe.

Bovendien betreurt NSZ dat de regels niet overal dezelfde zijn. 'Waarom zijn er andere regels voor consumptie binnen naargelang men een winkel binnenstapt of een horecazaak?', vraagt Mattheeuws zich af.

Wel positief voor NSZ is de afschaffing van de bubbel van vijf. 'Dat zal een positieve impact hebben. Ook de versoepelingen voor organisatoren van feesten zijn positief. Het was voor ons moeilijk uit te leggen aan ondernemers waarom de regels anders waren voor horeca als voor organisatoren van feesten', besluit de NSZ-topvrouw.

