Op het eerste proces rond Arco voor de Brusselse ondernemingsrechtbank zijn woensdag amper een tiental gedupeerde coöperanten opgedaagd. Het proces vindt plaats in de Navo-gebouwen in Evere, omdat daar veel ruimte is om publiek te ontvangen.

Deminor vertegenwoordigt bijna 2.200 coöperanten, voor wie het 9,2 miljoen euro schadevergoeding vraagt. Het advieskantoor heeft onder meer enkele Arco-coöperaties gedagvaard. Volgens Deminor werden de coöperanten misleid toen ze de aandelen kochten.

Wat voor velen een argeloze manier van sparen was, bleek dan toch risicovol. Toen Dexia over de kop ging, waren de coöperanten hun inleg kwijt, omdat Arco vooral in Dexia belegd had. Via de procedure voor de ondernemingsrechtbank hoopt Deminor een schadevergoeding te verkrijgen.

Ook de staat en Belfius (de rechtsopvolger van Dexia en het vroegere Bacob) zijn gedagvaard. Ook hen wrijft Deminor misleiding aan.

Tot slot moet ook voormalig Arco-topvrouw Francine Swiggers voor de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank van Brussel verschijnen.

Op de eerste procesdag - vandaag woensdag 9 juni - komen de eisende partijen (Deminor) aan bod, net als belangengroep ArcoClaim, die in naam van een van de Deminor-coöperanten het woord neemt.

