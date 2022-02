'De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) kwam tot de conclusie dat er een capaciteitstarief nodig is om het gedrag van de energieverbruikers bij te sturen, maar nu zegt Demir: "No pasarán!" Het probleem is veel breder dan de energiemarkt.' Dat zegt Trends-redacteur Ilse De Witte.

"In de wereld van vandaag is elk juridisch frame gammel geworden", zei Fernand Huts in Het Laatste Nieuws. Zijn bedrijf Katoen Natie ziet zich wellicht miljoenen aan inkomsten uit groenestroomcertificaten door de neus geboord, omdat Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) wil snoeien in de subsidies.

Huts heeft een punt. We mogen verwachten dat de vele regeringen en parlementen in ons land wetten maken die niet in strijd zijn met hogere wetten, zoals de Grondwet of het internationaal recht. Als burgers of bedrijven kaduke wetten aanvechten, moet de rechterlijke macht ze vernietigen.

We verkwanselen te veel tijd, energie en belastinggeld aan gammele wetten.

Demir heeft ook een punt als ze zegt dat de "oversubsidiëring" van groene stroom de elektriciteitsfactuur onnodig duur maakt. De minister kan het niet helpen dat haar voorgangers niet luisterden naar adviseurs die waarschuwden dat er een plafond moest komen op de subsidies voor hernieuwbare energie. Alleen mag wel de vraag worden gesteld of de huidige regeringen het zoveel beter doen. De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) kwam tot de conclusie dat er een capaciteitstarief nodig is om het gedrag van de energieverbruikers bij te sturen, maar nu zegt Demir: "No pasarán!"

Het probleem is veel breder dan de energiemarkt. In België hebben we allerlei adviesorganen, autoriteiten en regulatoren, betaald met belastinggeld, om de wetgevende macht te behoeden voor fouten. Alleen kiezen de regeringen er regelmatig en bewust voor om adviezen van bijvoorbeeld de Raad van State naast zich neer te leggen. Daardoor worden om de haverklap wetten vernietigd door het Grondwettelijk Hof. Met die carrousel verkwanselen we tijd, energie en belastinggeld.

