Supermarkten moeten weer volop kortingen en promoties kunnen aanbieden zoals voor de coronacrisis. Dat zegt minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) op Twitter.

Toen de strenge maatregelen in de strijd tegen het coronavirus ingingen, werden ook kortingsacties in supermarkten verboden. Zo moest het hamstergedrag van een deel van de bevolking aan banden worden gelegd. Ondertussen zijn kortingen en promoties in supermarkten opnieuw toegestaan, zij het alleen als de acties al beslist of in uitvoering waren voor 18 maart.

Maar ook u hebt ongetwijfeld al gemerkt dat een volle winkelkar nog altijd duurder uitvalt dan voor de coronacrisis. De prijzen van 1.500 producten zijn de voorbije weken met 10 procent of meer gestegen. Niet alle supermarkten geven opnieuw kortingen en anderen doen dat maar op een beperkt aantal producten. De prijzen zijn dus nog niet gedaald naar het niveau van voor de pandemie.

We moeten volop weer naar #kortingen en promoties gaan. Had dat vorige week al voorgelegd aan Nationale Veiligheidsraad, is doorgeschoven naar nu vrijdag. Toelaten van kortingen en promoties moet onderdeel zijn van heropstart bedrijven en economie. — Nathalie Muylle (@nathaliemuylle) April 20, 2020

De minister reageert nu dat ze vorige week al aan de Nationale Veiligheidsraadheeft voorgesteld om de supermarkten weer helemaal vrij te laten om kortingen te geven. Die beslissing werd echter doorgeschoven naar de volgende zitting van komende vrijdag. 'Het toelaten van kortingen en promoties moet onderdeel zijn van de heropstart van bedrijven en economie', aldus nog de minister.

De minister zegt dat kortingsacties belangrijk zijn voor heel wat gezinnen die vandaag moeilijk de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Ze heeft het Prijzenobservatorium van de overheid gevraagd nog uitgebreider terug te komen op de prijsontwikkelingen van de laatste tijd.

Toen de strenge maatregelen in de strijd tegen het coronavirus ingingen, werden ook kortingsacties in supermarkten verboden. Zo moest het hamstergedrag van een deel van de bevolking aan banden worden gelegd. Ondertussen zijn kortingen en promoties in supermarkten opnieuw toegestaan, zij het alleen als de acties al beslist of in uitvoering waren voor 18 maart.Maar ook u hebt ongetwijfeld al gemerkt dat een volle winkelkar nog altijd duurder uitvalt dan voor de coronacrisis. De prijzen van 1.500 producten zijn de voorbije weken met 10 procent of meer gestegen. Niet alle supermarkten geven opnieuw kortingen en anderen doen dat maar op een beperkt aantal producten. De prijzen zijn dus nog niet gedaald naar het niveau van voor de pandemie.De minister reageert nu dat ze vorige week al aan de Nationale Veiligheidsraadheeft voorgesteld om de supermarkten weer helemaal vrij te laten om kortingen te geven. Die beslissing werd echter doorgeschoven naar de volgende zitting van komende vrijdag. 'Het toelaten van kortingen en promoties moet onderdeel zijn van de heropstart van bedrijven en economie', aldus nog de minister.De minister zegt dat kortingsacties belangrijk zijn voor heel wat gezinnen die vandaag moeilijk de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Ze heeft het Prijzenobservatorium van de overheid gevraagd nog uitgebreider terug te komen op de prijsontwikkelingen van de laatste tijd.