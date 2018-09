'Wat als de Polen niet meer willen komen?'

Duitsland doet wat België nalaat. Onze oosterburen werken aan een nieuwe immigratiewet om meer geschoolde arbeidskrachten aan te trekken. Het nijpende tekort aan gekwalificeerd personeel is een te groot risico geworden voor de Duitse economie. In het industrierijke zuiden van Duitsland is de werkloosheid lokaal teruggevallen tot 1 à 2 procent. De Duitse economie telt 1,2 miljoen vacatures maar een derde raakt niet ingevuld door mensen uit Duitsland. Het mensentekort op de arbeidsmarkt zou Duitsland naar schatting 30 miljard euro per jaar kosten.

...