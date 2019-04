'Waarom moet een website van de overheid 600.000 euro kosten?'

Elke euro overheidsgeld is een euro die door een burger is afgedragen. Laat ons dat goed in gedachten houden. Dat zegt Vlaams Parlementslid Daniëlle Vanwesenbeeck.

Ik zit al bijna 2,5 jaar als ondernemer in het parlement. Dat geeft een bijzonder ruime kijk op de samenleving en maakt het ook mogelijk een minister suggesties aan te reiken of kritisch naar zijn beleid te kijken, duidelijk maken dat zaken beter kunnen.

Als ik terugkijk op die tijd, dan valt me één ding op: er is niet overal een kostenbewustzijn. Er wordt met grote bedragen gegoocheld. Dat is ook nodig. We hebben het over de financiering van allerlei domeinen van een samenleving. 50 of 100 miljoen meer of minder hier of daar, daar kijkt men in de politiek niet echt van op. Ervoor zorgen dat een samenleving functioneert, en daarvoor in middelen voorzien, dat gebeurt op een andere schaal. Maar elke euro overheidsgeld is een euro die door een burger is afgedragen. Laat ons dat goed in gedachten houden.

Als ondernemer weet ik hoeveel belastingen ik betaal aan de overheid. Ik ontvang eerst de gelden en draag ze dan af. Dat is minder het geval bij een werknemer, die ontvangt enkel wat hij netto overhoudt. Ik ben bereid bij te dragen aan de samenleving, maar er hangt wel een heel erg belangrijke voorwaarde aan vast: ik wil dat het geld dat ik afdraag goed wordt besteed. Eenvoudige logica, maar toch.

Ik zie nog heel veel ruimte voor verbetering. Zo had ik een gerucht opgevangen dat de website van Vlaio, het Vlaamse agentschap innovatie en ondernemen, 300.000 euro had gekost. Dat is veel. Te veel. Dus stelde ik daar een vraag over in het parlement aan de bevoegde minister, de welbekende parlementaire vraag.

Het antwoord op die vraag bleek erger dan verwacht. De studie van de website kostte 70.000 euro. Tijdens die studie vonden workshops met ondernemers en personeelsleden van Vlaio en kwalitatieve bevragingen plaats. De functionaliteiten werden op basis van die behoeften in kaart gebracht en uitgeschreven in vereisten. Er werden ook visuals uitgetekend en opgeleverd. De blauwdruk van de website werd gebundeld in één document.

Waarom moet een website van de overheid 600.000 euro kosten?

Wellicht zal het werk allemaal wel goed gedaan zijn, maar ik stel me vooral de vraag of het ook nodig was. Misschien moeten de overheid en de topambtenaren wat meer redeneren als een ondernemer: is de investering goed besteed? Kan het tegen lagere kosten? Nemen we niet beter een risico door eerder te kiezen voor een initiatief met lage kosten onder het mom 'baat het niet, dan schaadt het niet'? Misschien was een studie van 15.000 euro tot dezelfde conclusies gekomen, alleen waren er minder toeters en bellen.

Het maken van de website moet een enorme uitdaging zijn geweest. De kostprijs bedroeg 468.000 euro, exclusief btw. De jaarlijkse hosting komt neer op 12.544 euro zonder btw, waardoor we op een totaalprijs komen van 579.211 euro, inclusief btw.

Maar de rekening was nog niet ten einde. Vorig jaar werden nog functionele aanpassingen doorgevoerd aan de Vlaio-website voor een bedrag van 107.000 euro, exclusief btw. Ik zet zulke cijfers in manuren om. Dat komt neer op zo'n negen mensen die non-stop een jaar lang aan een website werken. Ik nodig u uit de website van Vlaio te bezoeken en u af te vragen of die nu werkelijk zo spectaculair is.

Uit de bezoekerscijfers blijkt dat er 640.000 unieke bezoekers zijn geweest. Dat is snel gerekend 1 euro per bezoeker. En ja, wellicht zal dat bedrag de komende jaren per bezoeker dalen omdat de kosten zullen worden afgeschreven. Maar dan nog. Trop est trop.

Dat is geen money well spent meer. Het veelgehoorde argument is dan dat de uitgaven zijn goedgekeurd door de financieel inspecteur. Dat trek ik niet in twijfel, maar met de mentaliteit is iets grondig fout. Ook de organisatie Vlaio trek ik niet in twijfel, ze doet goed werk. Het gaat erover of het niet allemaal te veel kost. De overheid moet behoedzamer omspringen met de centen die iedere burger afdraagt, zodat wij op zijn minst het gevoel hebben dat elke euro goed is besteed. Laat ons al eens starten met een schappelijke prijs te betalen voor een schappelijke website.