Zich voor roetfilters verschuilen achter Europa is verbijsterend. Dat zegt Trends-redacteur Bert Lauwers.

Soms vraagt een mens zich af wat er zich in godsnaam afspeelt in het hoofd van een politicus. Dat was zo bij een VRT-nieuwsitem over roetfilters in auto's. Volgens de mobiliteitsorganisatie VAB rijden in ons land 165.000 dieselwagens met een defecte of frauduleus verwijderde roetfilter. Zo'n diesel stoot ruim duizend keer meer fijnstof en roet uit dan een auto die wel in orde is. Zeker in coronatijden kan dat tellen. Niet alleen veroorzaakte fijnstof vorig jaar 7600 vroegtijdige overlijdens, mogelijk is er ook een verband tussen fijnstof en coronadoden. Helaas kunnen de autokeuringscentra met de huidige apparatuur die vuile diesels niet opsporen. Wat de deur opent voor misbruik, zoals de VRT eerder uitviste: mensen lieten de roetfilter verwijderen, onder meer omdat hun auto dan vinniger is en minder verbruikt.

Om al die vervuilers uit het verkeer te halen, werd een project met nieuwe meetapparaten uitgewerkt. Maar het Vlaamse deel ervan wordt afgeblokt door minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). "We passen voor regelneverij inzake roetfilters, omdat enkelen buiten de lijntjes kleuren", laat Peeters weten. Zij vindt dat Europa het best geplaatst is om regels op te leggen. Maar zich in deze verschuilen achter Europa, is verbijsterend. Het is tijdverlies. Ook het argument dat Peeters bonafide dieselrijders met een kapotte roetfilter niet op kosten wil jagen, houdt geen steek. Hoe sneller een defecte filter wordt hersteld, hoe goedkoper.

Waar blijft de publieke verontwaardiging over kapotte roetfilters?

Wat bezielt een minister om zo'n kans te verkwanselen om impact te hebben op de volksgezondheid en een Europese voortrekkersrol te spelen? Dat getreuzel is letterlijk en figuurlijk om dood te vallen. Dus zijn we ook verontwaardigd over het gebrek aan publieke verontwaardiging daarover.

